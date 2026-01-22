Все у вогні, горять квартири: РФ вдарила по будинку у Дніпрі

Російські окупанти також вдарили ракетою по Кривому Рогу.

https://glavred.net/war/vse-v-ogne-goryat-kvartiry-rf-udarila-po-domu-v-dnepre-10734506.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по Дніпру дроном / Колаж: Главред, фото: Суспільне, Telegram

Російські окупанти вдарили дроном по Дніпру. Внаслідок атаки сильно пошкоджений багатоквартирний будинок. Це підтвердив мер міста Борис Філатов.

"Влучили в житловий будинок. Всі подробиці згодом", - зазначив він.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначив, що внаслідок атаки у будинку почалася пожежа.

відео дня

"Ворог вдарив БпЛА по Дніпру. Понівечена багатоповерхівка. Виникла пожежа у двох квартирах. Деталі з'ясовуємо", - написав він.

Удар по Кривому Рогу

Також відомо, що росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу. Понівечений двоповерховий будинок.

Внаслідок атаки постраждали 5 людей. Серед поранених є півторарічний хлопчик. Дитина у стані середньої важкості.

"Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Олександр Вілкул уточнив, що це була комбінована ракетно-дронова атака. Під ударом опинився житловий сектор та об'єкти інфраструктури. На декількох локаціях триває аварійно-рятувальна операція.

Вже відомо, що кількість постраждалих зросла до 11, серед яких троє дітей. Медики госпіталізували 8 людей. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. Серед постраждалих також є діти 8 та 10 років.

"Сильно постраждав двоповерховий житловий будинок, також – будинки приватного сектору, адміністративні будинки, об'єкти інфраструктури, заклад культури. Без електрики залишилося близько 10 000 абонентів. Намагаємося перезапустити великі котельні, але зниження температури теплоносія буде. Система Міськводоканалу частково перейшла на генератори. Вода буде, але тиск буде нижчим", - написав Вілкул.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред