Ворога відкинули назад: окупанти отримали по зубах під Сєвєродонецьком

/ Фото Reuters

Російські окупаційні війська влаштували нову спробу прориву в районі Сєвєродонецька Луганської області.

Як розповів в Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ворожа атака провалилася.

"Були спроби прориву біля Сєвєродонецька, але їх відбили. Авіаудари наносилися біля Рубіжного і Новотошківки, Попасну намагалися обійти. Але ворог зазнає втрат і відходить назад", - зазначив Гайдай.

За його словами, хоча ворог і не готовий до наступу, скупчення техніки триває.

Тривають обстріли Сєвєродонецька. У неділю серйозні руйнування отримали два житлових будинки, а також приватна клініка.

читайте такожРашистів підірвали з "феєрверком": ЗСУ показали яскраві кадри знищення ворога

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще: