Ворога відкинули назад: окупанти отримали по зубах під Сєвєродонецьком

Хоча ворог і не готовий до наступу, скупчення техніки триває.
Російські окупаційні війська влаштували нову спробу прориву в районі Сєвєродонецька Луганської області.
Як розповів в Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ворожа атака провалилася.
"Були спроби прориву біля Сєвєродонецька, але їх відбили. Авіаудари наносилися біля Рубіжного і Новотошківки, Попасну намагалися обійти. Але ворог зазнає втрат і відходить назад", - зазначив Гайдай.
За його словами, хоча ворог і не готовий до наступу, скупчення техніки триває.
Тривають обстріли Сєвєродонецька. У неділю серйозні руйнування отримали два житлових будинки, а також приватна клініка.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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