Атака РФ на Київ: росіяни завдали удару по Північному мосту — що відомо

На Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

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Росіяни завдали удару по Північному мосту в Києві / скріншот

Коротко:

У Києві пролунали вибухи

РФ атакувала столицю дронами

Під удар потрапив Північний міст

Останніми днями російська окупаційна армія систематично завдає ударів по київських мостах. Вранці 3 жовтня росіяни завдали удару по Північному мосту в столиці. Перед цим пролунали вибухи на фоні загрози ударних дронів.

Близько 06:38 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів, і незабаром у місті пролунали вибухи.

відео дня

Приблизно о 06:56 стало відомо про влучання в Північний міст.

"Влучання у Північний міст. Екстрені служби вирушають на місце", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наслідки удару з’ясовуються.

Дивіться відео "прильоту" у Північний міст у Києві за посиланням.

У Києві через перекриття руху по Північному мосту затримується рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 та тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47.

Пізніше Кличко уточнив, що на Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу.

Рух мостом із лівого на правий берег перекрили.

Північний міст (до 2018 року - Московський міст) - один з автотранспортних мостів через Дніпро в Києві, який відіграє найважливішу роль у транспортній інфраструктурі столиці.

Удари РФ по Південному мосту - що відомо

Як писав Главред, перший удар Південний міст отримав вдень 1 жовтня, коли два дрони влучили поблизу його опори. Рух метро та наземного транспорту зупинили, але фахівці "Київавтодормосту" критичних пошкоджень не виявили.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив, що окупанти здійснили атаку реактивним БПЛА безпосередньо по конструкції Південного мосту в Києві.

Того ж вечора росіяни повторно атакували міст, і цього разу наслідки виявилися серйознішими. За попередніми даними, дрон пошкодив опору мосту, відбійник, дорожнє полотно та захисну бетонну огорожу метрополітену. Рух транспорту по мосту знову зупинили, а фахівці метро знеструмили колію.

Вночі 2 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ. Під удар знову потрапив Південний міст.

У зв’язку з нічними атаками в Києві тимчасово обмежено рух громадського транспорту по окремих мостах, а саме по Південному мосту, мосту "Метро" та мосту Патона.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому сили ППО не встигли захистити Південний міст

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що за нинішньої інтенсивності обстрілів столиці захист таких об’єктів, як Південний міст, просто не встигають посилити.

"З такою частотою ударів по столиці часу критично мало для нормального реагування, налагодження посиленої протиповітряної оборони цих об’єктів. Не буду розводити "зраду" з приводу балістики, але, очевидно, подібні цілі є пріоритетними для атак дронів", – написав Алекс у своєму Telegram-каналі "Офіцер".

Окремо військовий дорікнув відповідальним структурам. На його думку, вони діють із запізненням і не планують заходів заздалегідь.

Удари по мостах самі по собі не є новою тактикою, підкреслює офіцер. Раніше протиповітряна оборона неодноразово зривала подібні спроби росіян, тож міст вдавалося вберегти.

"Але вперше противнику вдалося завдати удару завдяки великій кількості задіяних БПЛА", – підкреслив Алекс.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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