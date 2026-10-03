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РФ атакувала Дніпро: уламки впали на мерію, горів бізнес-центр і житловий будинок

Анна Ярославська
3 жовтня 2026, 09:17
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Постраждали чотири жінки віком 55, 62, 77 та 88 років.
Наслідки атаки на Дніпро 3 жовтня
Атака на Дніпро - дрони РФ завдали удару по бізнес-центру та житловому будинку / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росія атакувала центр Дніпра дронами
  • Пошкоджено бізнес-центр і житловий будинок
  • Постраждали чотири жінки

У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Дніпро. У результаті першої з нічних атак загорівся дах бізнес-центру в центрі міста. Також під удар потрапила житлова багатоповерхівка.

Мер Дніпра Борис Філатов опублікував фото з парковки міськради, на яку впали уламки після атаки. Наступний удар, як повідомляв мер, також стався біля будівлі Дніпровської міської ради. Загалом протягом дня це було вже третє влучання в районі міськради.

відео дня
Парковка міської ради Дніпра після нападу РФ
Парковка міськради Дніпра після атаки РФ / Фото: t.me/borys_filatovv

Голова Дніпропетровської ОВА Андрій Ганжа повідомив, що рятувальники локалізували пожежу на даху бізнес-центру в центрі Дніпра, яка спалахнула внаслідок ворожої атаки. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Вранці в суботу Ганжа уточнив, що в Дніпрі під удар армії РФ потрапили багатоповерхівка та бізнес-центр. Спалахнули пожежі. Постраждали чотири жінки віком 55, 62, 77 та 88 років. Від госпіталізації вони відмовилися.

За даними ДСНС, внаслідок атаки російських БПЛА поранено трьох осіб, ще шістьох рятувальники витягли із задимлених квартир.

Також горіли легкові автомобілі та гараж. Пожежники ліквідували всі загоряння.

  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Дніпро в ніч проти 3 жовтня 2026 Фото: t.me/borys_filatovv, t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram

Росіяни завдали удару по Північному мосту в Києві - новини

Як писав Главред, вранці 3 жовтня росіяни завдали удару по Північному мосту в столиці.

На Північному мосту пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу. Рух по мосту з лівого на правий берег перекрили.

Північний міст (до 2018 року - Московський міст) - один з автотранспортних мостів через Дніпро в Києві, який відіграє найважливішу роль у транспортній інфраструктурі столиці.

Російські дрони стали небезпечнішими

Російські війська підвищують роздільну здатність камер на своїх безпілотниках і використовують для їх виготовлення дорожчі та якісніші матеріали. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Якість оптики безпосередньо впливає на здатність ворога детально аналізувати обстановку на землі.

"Противник використовує високоякісні матеріали у своїх БПЛА, збільшує роздільну здатність камер. Тобто камери стають дедалі дорожчими, якіснішими, що дозволяє противнику детально оглядати ситуацію на землі та застосовувати цей БПЛА для тієї чи іншої мети", - пояснив Ігнат.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Дніпру та області - новини

Главред раніше повідомляв, що 19 вересня російські війська атакували торговий центр у місті Дніпро. На місці удару виникла пожежа. Постраждали чотири людини.

16 вересня Росія атакувала рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області. У результаті удару загинули 5 осіб, ще 7 отримали поранення.

10 вересня Росія атакувала Дніпро. В результаті удару "Бандеролей" було пошкоджено підприємство харчової промисловості - завод "Олейна".

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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