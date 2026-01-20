Рус
"Ворог ставить під загрозу безпеку Європи": що відбувається на Чорнобильській АЕС

Ангеліна Підвисоцька
20 січня 2026, 19:19
Російські окупанти атакували енерговузли, знеструмивши Чорнобильську АЕС.
Чернобыльская АЭС, энергосистема
РФ знеструмила Чорнобильську АЕС / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Що відомо:

  • РФ атакувала енерговузли
  • Внаслідок атаки була знеструмлена Чорнобильська АЕС

Російські окупанти атакували енерговузли. Внаслідок нічної атаки була знеструмлена Чорнобильська АЕС. Енергетикам згодом вдалося заживити атомну електростанцію від Об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомляє Міненерго України.

"Ворог продовжує цілеспрямований енергетичний терор – у ніч на 20 січня 2026 року внаслідок масованого ракетно-дронового удару були атаковані вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження", - йдеться у повідомленні.

Нині у штатному режимі працюють усі об'єкти ДСП "Чорнобильська АЕС". Радіаційний фон не перевищує норму. На станції також є необхідні запаси палива та справні резервні джерела електроживлення на випадок повторних атак. У Міненерго наголошують на тому, що зараз немає прямої загрози для населення та навколишнього середовища.

"Такі дії агресора є абсолютно неприпустимими. Це грубе та цинічне порушення всіх основоположних принципів ядерної та радіаційної безпеки. Створюючи ризики знеструмлення об’єктів ЧАЕС, ворог ставить під загрозу безпеку не лише України, а й усього європейського континенту", - йдеться у повідомленні.

Удари по енергетиці - думка експерта

Раніше український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов попереджав про те, що РФ готує удари по підстанціях, які забезпечують роботу українських АЕС. Такі підстанції та комунікаційні поля розташовані біля кожної АЕС.

"АЕС зараз фактично залишилися єдиними джерелами генерації електроенергії в країні, і якщо противник хоче домогтися повного блекауту, йому потрібно буде атакувати ці об'єкти", - наголосив експерт.

"Флеш" наголоcив на низькій точності російських ракет. За його словами, промах ракети "Кинджал" чи "Іскандер" по підстанції може призвести до влучання безпосередньо в енергоблок.

'Ворог ставить під загрозу безпеку Європи': що відбувається на Чорнобильській АЕС
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Атака на Україну 20 січня - що відомо

Як писав Главред, рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, ракетний удар по Україні сьогодні не був масовим. Армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо страждав від дронів Дніпро.

Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва, дві - по Дніпру і дві - по району Вінниці. Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва і Київщини.

На лівому березі столиці перебої з світлом і водопостачанням. Об'єкти соціальної інфраструктури переходять в автономний режим живлення. У Київській області в результаті атаки смертельне поранення отримав 50-річний чоловік у Бучанському районі. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Чоловік загинув на місці.

На світанку 20 січня російська армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БПЛА в багатоповерховий житловий будинок.

У Рівненській області ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури. Це призвело до відключення електроенергії понад 10 тисяч абонентів, а також руйнувань у житловому секторі.

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

