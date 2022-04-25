Шмигаль назвав умову перемоги України у війні з РФ

Денис Шмигаль / УНІАН

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль назвав умови перемоги у війні проти Російської Федерації.

В інтерв'ю для CBS News Шмигаль заявив, що в першу чергу країна-окупант повинна вивести свої війська.

Незважаючи на виведення військ, Україна повинна отримати гарантії безпеки і мати можливість відновити країну використовуючи заморожені активи росіян.

"Я думаю, так, якщо росіяни покинуть територію України, якщо ми будемо мати гарантії безпеки для нашої країни, від наших партнерів, якщо ми будемо мати можливість відновити нашу країну і використовувати заморожені активи росіян. Тому я думаю, що ми можемо бачити, що війна закінчена і що Україна має славу в цій війні", - заявив Шмигаль.

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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