Оркам "пощастило": на Великдень бійці ЗСУ взяли в полон російських окупантів

Оперативне командування Південь Збройних сил України відзвітувало про взяття в полон російських окупантів на Великдень.
Оперативне командування Південь Збройних сил України відзвітувало про взяття в полон російських окупантів на Великдень.
За інформацією командування в Facebook, 24 квітня група військових РФ спробувала пробратися на контрольовану ЗСУ територію. Українські армійці швидко виявили ворога і взяли їх у полон.
Росіянам "пощастило", що їх зустріли військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка. Вони затримали окупантів і передали профільним фахівцям.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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