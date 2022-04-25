Оркам "пощастило": на Великдень бійці ЗСУ взяли в полон російських окупантів

ЗСУ взяли в полон орків на Великдень / t.me/zsuwar

Оперативне командування Південь Збройних сил України відзвітувало про взяття в полон російських окупантів на Великдень.

За інформацією командування в Facebook, 24 квітня група військових РФ спробувала пробратися на контрольовану ЗСУ територію. Українські армійці швидко виявили ворога і взяли їх у полон.

Росіянам "пощастило", що їх зустріли військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка. Вони затримали окупантів і передали профільним фахівцям.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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