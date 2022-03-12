Ворог окупував 70% території Луганської області - голова ОДА

Російські війська окупували 70% території Луганської області

Російські загарбники окупували близько 70% території Луганської області, де налаштовують російське телебачення і контроль за цивільним населенням.

"Окуповано зараз вже 70 відсотків території Луганської області. На нині захоплених територіях вже починають підключати російське телебачення. На цих територіях вже поширюється російська пропаганда і фейки. Луганська область є однією з найгарячіших точок. На нових тимчасово окупованих росіянами територіях репресують і розганяють мирні протести пострілами", заявив глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай повідомив, що російські окупанти здійснюють обстріли по всій території, яка досі контролюється українськими силами.

За його словами, найбільш гарячі точки зараз у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Рубіжному, Кремінній та громаді Горського. Окупанти обстрілюють та знищують цивільні об'єкти: дитятсадки, школи, лікарні, газопроводи та електромережі.

На підконтрольній території Луганщини є мобільний зв'язок, але він працює з перебоями. Гайдай запевнив, що ремонтні бригади намагаються швидко лагодити комунікації, коли зв'язок зникає повністю.

Окупанти не погоджують маршрути гуманітарних вантажів і не допускають ремонтні бригади для відновлення пошкодженої інфраструктури.

Через блокаду росіян, за словами Гайдая, існують проблеми з гуманітарними вантажами, які влада намагається везти всіма доступними видами транспорту. Головні пункти роздачі облаштували в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Нагадавши, російські окупанти пошкодили газопровід на Донбасі. Через це в Бердянську немає газо - і теплопостачання, а температура в більшості будинків – не більше 12 градусів.

Також раніше нардеп, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін заявив, що у війні з Росією Україні дуже важливо протриматися наступні два тижні.