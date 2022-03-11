Бердянськ на межі гумкатастрофи: немає тепла і грошей, а ціни зросли в півтора рази

Бердянськ не приймає допомогу від РФ / скріншот

Російські окупанти пошкодили газопровід на Донбасі. Через це в Бердянську немає газо- і теплопостачання, а температура в більшості будинків – не більше 12 градусів.

Як повідомляє кореспондент ТСН, оскільки дільницю обслуговує Краматорська філія, провести ремонтні роботи через бойові дії поки неможливо.

Люди намагаються обігрітися електроприладами. В результаті, мережа не витримує.

Найбільш складні мікрорайони - Колонія і 8 березня.

Крім того, в Бердянську практично немає Інтернету - сигнал дуже слабкий.

У супермаркетах порожньо, а продукти на Центральному ринку подорожчали в півтора рази. Наприклад, за десяток яєць продавці правлять від 50 до 100 гривень.

"Ще кілька днів тому була проблема з овочами. Не було картоплі, моркви, буряка і капусти – класичного борщового набору. Зараз овочі в Бердянськ доставляють оптовики з Мелітополя. Також можна купити рибу - азовський бичок, калкан, піленгас, креветка – в асортименті. Ціни зросли в півтора рази", - сказано в повідомленні.

Також місцеві скаржаться на відсутність готівки. По терміналах працюють не всі магазини, а найбільші банки видають не більше тисячі в день на одну людину. Крім того, чергу у відділення займають з самого ранку, і при цьому коштів можна не дочекатися.

В аптеках - брак ліків, так як нового завезення немає, а запаси, завезені ще до війни, майже закінчилися.

читайте такожПерехоплено план РФ щодо встановлення контролю над УкраїноюНагадаємо, нардеп, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що у війні з Росією Україні дуже важливо протриматися наступні два тижні.

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