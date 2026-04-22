'Сталось вперше за останні 10 місяців': Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Про що йдеться у матеріалі:
- Ситуація на фронті зараз найкраща, ніж це було за останні 10 місяців
- Моральний стан військових залишається на високому рівні
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що минула зима була дуже складною для українських військових на фронті, однак наразі ситуація покращилася і є кращою, ніж за останні десять місяців. Про це він розповів в інтерв’ю нідерландській програмі Buitenhof.
Він зазначив, що регулярно відвідує передову, щоб безпосередньо спілкуватися з військовими та дізнаватися про їхні потреби не лише від командування, а й від самих солдатів, офіцерів, медиків і сержантів. За його словами, така увага допомагає підтримувати їхній бойовий дух, зокрема під час вручення нагород за проявлений героїзм.
"Я дуже вдячний нашим солдатам і хочу підтримати їх усім, чим можу. Звичайно, вони чекають від мене військової підтримки, перш за все. Звичайно, я сам час від часу їжджу на передову, щоб дізнатися, що відбувається, які у них потреби... Це важливо, це піднімає їм бойовий дух", - сказав глава держави.
Також президент підкреслив, що попри втому, українські військові залишаються сильними, а їхній моральний стан наразі оцінюється як досить високий.
Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у межах весняно-літньої наступальної кампанії російські війська визначили два основні напрямки на фронті в Україні, на яких планують зосередити головні зусилля. Про це повідомив військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
Водночас швидкого просування окупантів углиб Сумської області наразі не прогнозується, зазначив співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
Крім того, військове керівництво РФ продовжує поширювати перебільшені заяви про свої нібито досягнення на фронті, намагаючись приховати невдачі весняно-літньої кампанії 2026 року. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, проаналізувавши останні заяви начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.
Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
