'Це неприпустимо': в містах України почнуться масштабні перевірки, причина

Прем'єр негайно віддав відповідні доручення чиновникам.

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В Україні доступ до усіх укриттів має бути безперебійним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Koretskyi_official

Що повідомив Корецький:

В Україні перевірятимуть всі укриття для цивільного населення

Українці мають мати постійний доступ до укриттів

Профільні Міністерства, служби спільно з обласними військовими адміністраціями, включно з КМВА та органами місцевого самоврядування у зонах своєї відповідальності невідкладно перевірять всі укриття цивільного захисту щодо їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Telegram. За його словами, відповідні доручення отримали усі відповідальні посадові особи, без винятку.

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"Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей", - наголосив він.

Корецький додав, що на п’ятому році повномасштабної війни в українських містах не може виникати проблема з доступом до укриттів. Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця.

РФ зможе масовано бити дронами по заходу України

Главред писав, що за словами Сергія Бескрестнова, російські ударні безпілотники наразі не здатні ефективно досягати західних регіонів України через відсутність діючих ретрансляторів на території Білорусі.

Ситуація може змінитися, якщо Білорусь дозволить використовувати такі засоби зв’язку. У такому разі керовані російські дрони, що застосовують нові методи наведення, зможуть загрожувати не лише прикордонним районам, а й областям на заході України, зокрема Львівщині та Волині.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час масованої атаки в ніч на 30 липня Росія невипадково обрала двома ключовими напрямками ударів Київ та західні регіони України.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Внаслідок ударів є загиблий, кілька людей отримали поранення.

Напередодні стало відомо, що Росія за минулий тиждень випустила по Україні понад 50 ракет, які летіли балістичною траєкторією. Йдеться передусім про "Іскандер-М", С-400 і "Циркони".

Циркон / Інфографіка: Главред

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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