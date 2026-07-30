Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Це неприпустимо": в містах України почнуться масштабні перевірки, причина

Анна Косик
30 липня 2026, 22:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Прем'єр негайно віддав відповідні доручення чиновникам.
укритие, Корецкий
В Україні доступ до усіх укриттів має бути безперебійним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/Koretskyi_official

Що повідомив Корецький:

  • В Україні перевірятимуть всі укриття для цивільного населення
  • Українці мають мати постійний доступ до укриттів

Профільні Міністерства, служби спільно з обласними військовими адміністраціями, включно з КМВА та органами місцевого самоврядування у зонах своєї відповідальності невідкладно перевірять всі укриття цивільного захисту щодо їх належного утримання та безперешкодного доступу громадян.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у Telegram. За його словами, відповідні доручення отримали усі відповідальні посадові особи, без винятку.

відео дня

"Доступ до укриттів повинен бути і тоді, коли вже відомо, що небезпека є, але тривога ще не оголошена. В умовах постійної загрози балістики обласні влади, міські адміністрації мають діяти більш оперативно та виходячи з реальної потреби захисту людей", - наголосив він.

Корецький додав, що на п’ятому році повномасштабної війни в українських містах не може виникати проблема з доступом до укриттів. Люди повинні завжди мати можливість завчасно і безперешкодно потрапити до укриттів, особливо коли існує загроза по балістиці. І це персональна відповідальність кожного посадовця.

РФ зможе масовано бити дронами по заходу України

Главред писав, що за словами Сергія Бескрестнова, російські ударні безпілотники наразі не здатні ефективно досягати західних регіонів України через відсутність діючих ретрансляторів на території Білорусі.

Ситуація може змінитися, якщо Білорусь дозволить використовувати такі засоби зв’язку. У такому разі керовані російські дрони, що застосовують нові методи наведення, зможуть загрожувати не лише прикордонним районам, а й областям на заході України, зокрема Львівщині та Волині.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під час масованої атаки в ніч на 30 липня Росія невипадково обрала двома ключовими напрямками ударів Київ та західні регіони України.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Внаслідок ударів є загиблий, кілька людей отримали поранення.

Напередодні стало відомо, що Росія за минулий тиждень випустила по Україні понад 50 ракет, які летіли балістичною траєкторією. Йдеться передусім про "Іскандер-М", С-400 і "Циркони".

'Це неприпустимо': в містах України почнуться масштабні перевірки, причина
Циркон / Інфографіка: Главред

Більше новин:

Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України атака дронів Ракетна атака на Україну Сергій Корецький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чому РФ знову почала бити по Україні ракетами із КНДР: в ЦПД розкрили тривожний сигнал

Чому РФ знову почала бити по Україні ракетами із КНДР: в ЦПД розкрили тривожний сигнал

23:09Війна
"Це неприпустимо": в містах України почнуться масштабні перевірки, причина

"Це неприпустимо": в містах України почнуться масштабні перевірки, причина

22:55Україна
Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

20:35Війна
Реклама

Популярне

Більше
Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Харчова міль зникне раз і назавжди: що потрібно покласти в кухонну шафу

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці бурундука за 17 с

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

Ніякий не "попутчик": як українською правильно назвати людину, з якою по дорозі

Що спалити в печі, щоб димохід прочистився сам: вистачить лише однієї таблетки

Що спалити в печі, щоб димохід прочистився сам: вистачить лише однієї таблетки

Води Дунаю відступили: на дні річки несподівано знайшли стародавнього гіганта

Води Дунаю відступили: на дні річки несподівано знайшли стародавнього гіганта

Останні новини

00:06

У ЄС ухвалили рішення щодо військовозобов'язаних українців: про що йдеться

30 липня, четвер
23:56

Ніж м'ясорубки знову стане гострим: лайфхак з кришкою від банки

23:09

Чому РФ знову почала бити по Україні ракетами із КНДР: в ЦПД розкрили тривожний сигнал

23:08

Не килимом єдиним: дизайнери назвали речі, які "вбивають" стиль інтер'єруВідео

22:55

"Це неприпустимо": в містах України почнуться масштабні перевірки, причина

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
22:36

Втеча з грошима та обман: тарологиня попередила Козерогів про ризики у серпні 2026

22:31

Волочкова втрутилася: п’яна Лорак на відео зганьбилася в мережіВідео

22:31

Відомий актор виграв $1 млн в шоу "Хто хоче стати мільйонером?"Відео

22:09

Одяг навиворіт привабить біду — як швидко нейтралізувати погану прикмету

Реклама
21:58

Головні щасливчики серпня: кому карти Таро передбачили потужний фінансовий злітВідео

21:48

Коли копати картоплю у серпні — ідеальні дні для збору врожаю за календарем

21:48

Секрет здорових томатів до жовтня: чим оброблити кущі перед дозріваннямВідео

21:47

57-річна Дженніфер Еністон у бікіні продемонструвала підтягнутий прес

21:27

Названо місяці народження людей, яких незабаром залишить "чорна смуга"

21:24

Дітей з Вишневого після трагедії відправили до табору, де царить антисанітаріяФото

20:38

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці голуба за 11 с

20:35

Росія вперше за довгий час вдарила по Україні ракетою з КНДР: що відомо

20:31

Wi-Fi погано працює в квартирі через один прилад на кухні - яка причина

19:55

З одного куща - ціла грядка: городник показав, як розмножити помідори без насінняВідео

19:51

"Просто кайфую": Ілона Гвоздєва вперше за п'ять років відпочила з чоловіком за кордоном

Реклама
19:47

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: прогноз магнітних бур

19:36

На роботі готують пропозицію — кого зі знаків чекає несподіванка

19:16

Курс валют у серпні: банкір назвав ризики для долара та євро в Україні

19:10

Липень став рекордним за кількістю ракетних ударів РФ по Україні: Коваленко розкрив подробиціПогляд

19:07

У Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет до Patriot

18:59

Заговіння на Успенський піст: що можна і не можна робити 31 липня

18:47

Закуска з баклажанів, яку з'їдять в першу чергу: рецепт за 15 хвилин

18:40

Путініст Басков оновив своє втомлене обличчя: що він зробив

18:33

Росіяни залишаться без світла і тепла: названо катастрофічний для Кремля сценарійВідео

18:15

Як казати правильно — "завідувач" чи "завідуючий": відповідь може здивувати

18:05

Наталі Портман продемонструвала вагітний живіт на останніх термінах

18:03

Температура знизиться з +34 до +12 градусів: як в Україні зміниться погода

17:57

Закликав до ядерного удару по Україні: СБУ оголосила підозру режисеру з РФ

17:53

Wi-Fi працюватиме в рази краще: названо топ предметів, які "вбивають" сигнал роутераВідео

17:19

Лохина завалить урожаєм: чим обов’язково підживити кущі вже зараз

17:08

РФ хоче залишити українців без тепла, світла та газу: наскільки складною буде зима

17:00

Доля п'яти дітей досі невідома: Зеленський відреагував на трагедію під Кривим Рогом

16:43

Зірку серіалу "Паперовий дім" затримали у справі про корупцію у Туреччині

16:32

Росія вдарила по Польщі: всі деталі атаки, чому ракету не збили та як реагує світ

16:29

Гороскоп Таро для Терезів на серпень 2026: новий рівень життя, шлюб і таємні ворогиВідео

Реклама
15:50

"Мені подобається": 96-річний Клінт Іствуд зізнався, що допомагає йому активно працювати

15:50

Долар різко обвалився, а євро полетів угору: курс валют на 31 липня

15:39

Хто розбагатіє та придбає житло вже в серпні 2026: гороскоп Таро на місяць

15:24

Медовий Спас 2026: що обов'язково освячують в церкві на Маковія

15:05

Шкірка помідорів більше не буде твердою: 3 помилки, через які псується врожай

14:18

РФ не випадково вдарила по заходу України: експерт розкрив підступний задум ворога

13:41

Що спалити в печі, щоб димохід прочистився сам: вистачить лише однієї таблетки

13:08

Дивно, але геніально: чому господині почали клеїти двосторонній скотч на віникВідео

12:39

Уряд погодив податок на посилки: до чого тепер слід готуватись українцям

12:29

Жоржини вкриються новими бутонами та цвістимуть до заморозків: що треба зробити в серпні

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти