Війська Росії обстріляли "дорогу життя": евакуація з Луганської області зірвана

Російські військові відкрили вогонь по трасі Лисичанськ-Бахмут. Евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, щоб вивезти людей, потрапив під ворожий удар.
Рашисти зробили нееможливленою сьогоднішню евакуацію з Луганської області, вони відкрили вогонь по "дорозі життя", пише Facebook-сторінка Луганської обласної державної адміністрації.
Російські військові відкрили вогонь по трасі Лисичанськ-Бахмут. Евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, щоб вивезти людей, потрапив під ворожий удар.
"Завтра евакуації та завезення гумвантажів не буде", - додає пресслужба ОДА,
Відзначається, що ситуація в Луганській області щодня погіршуватиметься, оскільки наші бійці також повинні почати працювати на повну потужність, щоб ліквідувати ворогів.
"Тому обстріли з обох сторін можуть тільки посилитися, саме тому закликали до евакуації", - додає пресслужба.
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Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари розпочалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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