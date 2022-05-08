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Війська Росії обстріляли "дорогу життя": евакуація з Луганської області зірвана

8 травня 2022, 22:37

Російські військові відкрили вогонь по трасі Лисичанськ-Бахмут. Евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, щоб вивезти людей, потрапив під ворожий удар.

Евакуація, ОРДЛО, біженці
Окупанти обстрілюють "дорогу життя" / Reuters

Рашисти зробили нееможливленою сьогоднішню евакуацію з Луганської області, вони відкрили вогонь по "дорозі життя", пише Facebook-сторінка Луганської обласної державної адміністрації.

Російські військові відкрили вогонь по трасі Лисичанськ-Бахмут. Евакуаційний автобус, який їхав до Білогорівки, щоб вивезти людей, потрапив під ворожий удар.

"Завтра евакуації та завезення гумвантажів не буде", - додає пресслужба ОДА,

Відзначається, що ситуація в Луганській області щодня погіршуватиметься, оскільки наші бійці також повинні почати працювати на повну потужність, щоб ліквідувати ворогів.

"Тому обстріли з обох сторін можуть тільки посилитися, саме тому закликали до евакуації", - додає пресслужба.

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Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари розпочалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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