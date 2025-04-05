Чи відповість Росія за свої злочини: важлива заява Буданова

Кирило Буданов відповів на запитання про те, чи понесе РФ відповідальність за свої злочини.

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Кирило Буданов прокоментував питання відповідальності РФ за злочини в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

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Буданов прокоментував питання про відповідальність РФ

Німці довго відповідали після програшу у війні, нагадав начальник ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував питання про те, чи понесе країна-агресор РФ відповідальність за свої злочини.

Як підкреслив він в інтерв'ю YouTube-каналу "Анна Максимчук", свого часу німці довго відповідали після програшу у війні.

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"Німці відповідали протягом багатьох років, але вони відповідали тільки з однієї причини - тому що вони програли", - пояснив Буданов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що всі хочуть бачити главу Кремля Володимира Путіна на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі. Його судитимуть після перемоги України. Треба провести справжній і справедливий процес, щоб агресія, яку вчинила Росія проти мирних українців, не повторилася.

Раніше Главред писав, що за інформацією ЗМІ оновлений лейбористський уряд Великої Британії прагне "влити енергію" у спецтрибунал за злочини країни-агресора Росії.

Напередодні також комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США проголосував за резолюцію про створення спеціального трибуналу для Росії.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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