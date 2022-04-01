Війська РФ починають окупувати центральну частину Сумської області

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів, що російські військові починають окупувати центральну частину області.

За його словами, раніше південна частина області була окупована і зайнята. Однак, зараз таку ситуацію спостерігають і в центральній частині.

"Сьогодні ми спостерігаємо подібну ситуацію (в центральній частині - ред.), починають окопуватися в громадах, починають шукати місцеву владу. Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області", - сказав Живицький.

Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді

У п'ятницю вранці, 1 квітня, на нафтобазі в місті Білгород, Росія, сталася пожежа. Для ліквідації загоряння на місце події прибули всі екстрені служби.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що пожежа сталася, мовляв, через "авіаудар з двох вертольотів Збройних сил України".

Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що у жителів Бєлгорода в результаті пожежі на складі палива трапилася паніка.

За інформацією Сьогодні, у Міністерстві оборони України заявили, що у них немає відомостей про причетність ЗСУ до пожежі в Бєлгороді.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів, або ж з метою приховати чиюсь корупцію",-сказали у відомстві.

Як повідомляє Інтерфакс, спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що ситуація в Бєлгороді "це не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів" (з Україною, - ред.). Однак безпосередньо він ні в чому не звинуватив ЗСУ, заявив про "перевагу в повітрі в ході операції" і підкреслив, що оцінювати ситуацію будуть силові відомства.

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