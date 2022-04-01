Війська РФ починають окупувати центральну частину Сумської області

Раніше південна частина області була окупована і зайнята. Однак, зараз таку ситуацію спостерігають і в центральній частині.
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів, що російські військові починають окупувати центральну частину області.
За його словами, раніше південна частина області була окупована і зайнята. Однак, зараз таку ситуацію спостерігають і в центральній частині.
"Сьогодні ми спостерігаємо подібну ситуацію (в центральній частині - ред.), починають окопуватися в громадах, починають шукати місцеву владу. Ми розуміємо, що це початок окупації центральної частини Сумської області", - сказав Живицький.
Пожежа на нафтобазі в Бєлгороді
У п'ятницю вранці, 1 квітня, на нафтобазі в місті Білгород, Росія, сталася пожежа. Для ліквідації загоряння на місце події прибули всі екстрені служби.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що пожежа сталася, мовляв, через "авіаудар з двох вертольотів Збройних сил України".
Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що у жителів Бєлгорода в результаті пожежі на складі палива трапилася паніка.
За інформацією Сьогодні, у Міністерстві оборони України заявили, що у них немає відомостей про причетність ЗСУ до пожежі в Бєлгороді.
"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів, або ж з метою приховати чиюсь корупцію",-сказали у відомстві.
Як повідомляє Інтерфакс, спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що ситуація в Бєлгороді "це не те, що можна сприймати як створення умов, комфортних для продовження переговорів" (з Україною, - ред.). Однак безпосередньо він ні в чому не звинуватив ЗСУ, заявив про "перевагу в повітрі в ході операції" і підкреслив, що оцінювати ситуацію будуть силові відомства.
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