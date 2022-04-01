Чому банки списують заборгованості за кредитами - роз'яснення

Чому банки списують заборгованості з клієнтів / pixabay.com

Українці у мережі почали масово скаржитися на роботу ряду банківських установ за зняття коштів з кредиторів, незважаючи на постанову Національного банку про кредитні канікули.

Люди пишуть, що ряд банків продовжують списувати відсотки по кредиту.

Як відомо, закон України № 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України Про дію норм на період дії воєнного стану" був прийнятий 18 березня.

Він передбачає, що на час дії воєнного стану і в тридцятиденний термін після дня його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальність перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом.

Також у разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов'язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов'язань за таким договором.

Також забороняється у разі невиконання зобов'язань за договором про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування кредитом, крім випадків, коли встановлення процентної ставки, що змінюється, передбачено кредитним договором або договором про споживчий кредит.

Зазначимо, ці норми поширюються на всі кредитні установи України.

Читайте також: