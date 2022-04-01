Путін прагне знищити Україну до 9 травня - Данилов

Путін бажає знищити Україну до 9 травня / УНІАН

Росія почала переформування військовослужбовців, щоб і далі завдавати ударів по території нашої країни. Очільник Кремля Володимир Путін жадає знищити Україну до 9 травня, АБИ завершити війну парадом.

"Путін не відкладає питання щодо знищення нашої держави. Він переформатує свої війська, щоб і надалі завдавати ударів по нашій країні... Вони на сьогодні мають велике бажання переформатуватися", - заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Секретар РНБО додав, що українцям варто готуватися до нових боїв проти російських загарбників, оскільки Путін не відступився від своїх планів стосовно параду на 9 травня з нагоди завершення війни.

"Звичайно, їм потрібна перемога. У них є сакральний день "9 травня". І донині Путін ставить завдання завершити парадом цю війну. У нас попереду багато боїв. Не треба розслаблятися. Ситуація сьогодні не є такою радісною, як нам би хотілося", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони "не зламають хребет путінізму".

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