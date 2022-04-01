Росіяни злякалися війни: в МВС відповіли на фейки РФ про "авіаудар по нафтобазі" і паніку в Бєлгороді

Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді/ Reuters

В російському місті Бєлгород у п’ятницю, 1 квітня, спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі. Через це у місцевих жителів почалася паніка. Російська сторона дотримується версії про те, що нафтобазу нібито "атакували українські військові на вертольотах".

Росіяни не на жарт злякалися. Адже російський диктатор Володимир Путін 20 років тому неформально обіцяв їм, що вони війну бачитимуть хіба що на екранах телевізорів. Проте зараз вперше за час путінського правління картинка з телевізора перенеслася у реальне життя. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

За його словами, для росіян те, що зараз відбувається у Бєлгороді – це "психологічний удар".

"Це з психологічної точки зору для росіян неймовірний удар по голові. У Бєлгороді зараз реальна паніка", – каже Денисенко.

Також він зазначив, що, якщо судити за соцмережами росіян, вони не вірять у те, що трапилося.

Денисенко додав, що в елітах Росії уже почалася неприхована війна. Це поки що навряд чи призведе до обвалу правління Путіна, проте для України все ж принесе неабияку користь, додав радник очільника МВС.

Вибухи на артскладах у Бєлгороді

Нагадаємо, 29 березня в Бєлгородській області Росії в районі села Червоний Жовтень сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів. Як повідомляли російські пропагандистські ЗМІ, четверо військовослужбовців РФ були поранені при попаданні снаряда у військове містечко неподалік від Бєлгорода.

У свою чергу український військкор Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що українські воїни завдали вогневого удару ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння на території Росії.

Після цього в Бєлгороді спалахнула паніка серед місцевого населення. У соцмережах росіяни один за одним почали писати то про "нібито українські ДРГ в Росії", то про "солдатів НАТО на території російських областей", то про "ультрафіолетові мітки для наведення вогню". Після цього в Бєлгородській області прокотилася хвиля фейкових мінувань і з’явилися повідомлення про нібито потребу евакуюватися.

Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді

Вранці у п’ятницю, 1 квітня, на нафтобазі у Бєлгороді спалахнула пожежа. На ліквідацію займання виїхали всі екстрені служби.

Спочатку про зв'язок пожежі з військовими діями не повідомлялося, проте пізніше губернатор області В'ячеслав Гладков заявив, що нібито пожежа сталася "внаслідок авіаудару з двох вертольотів збройних сил України".

Пізніше з’явилося відео, на якому видно, що росіяни масово виїжджають з Бєлгорода.

Читайте також: