EL Кравчук розповів про справжнє обличчя зрадниці України.

Відомий український співак EL Кравчук жорстко висловився про зрадницю України Таїсію Повалій. В інтерв'ю проекту "55 на 5" артист засумнівався в адекватності своєї колишньої колеги по сцені.

Коли Повалій стала рупором російської пропаганди і підтримала вторгнення в рідну країну, це здивувало небагатьох. За словами EL Кравчука, Таїсія завжди найбільше цінувала гроші і була готова заради них на все.

"Це взагалі жах. Я вважаю, що вона і з розуму зійшла, і гроші... Це як у якихось легендах про царя Мідаса, який торкався чогось, і все в золото перетворювалося. Він потім просто з розуму зійшов, бо зненавидів це золото", — висловився артист.

Однак така позиція призвела до плачевних наслідків — нещодавно зрадниця України заявила, що від неї відмовився навіть рідний син. Незважаючи на це, Повалій не зробила висновків і продовжує служити Кремлю.

"Все вмирає поруч. Я не знаю, вона не змінюється", — поділився співак.

Таїсія Повалій про війну в Україні

Таїсія Повалій активно підтримує російську агресію проти України. Вона відкрито висловлює згоду з діями Кремля, називаючи їх "порятунком", активно виступає на пропагандистських концертах у Росії та на окупованих українських територіях. В Україні співачка позбавлена всіх державних нагород і звань, перебуває під санкціями, а також підозрюється в колабораціонізмі та виправданні збройної агресії РФ.

