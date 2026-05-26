Киянам радять тимчасово виїхати зі столиці: що задумала Росія

У найближчий час українцям, особливо мешканцям Києва, треба бути уважними і подбати про свою безпеку.

Мешканцям Києва, найімовірніше, доведеться пережити складні дні

Що сказав Кулеба:

У найближчий час Росія може повторити масовані атаки на Київ

Якщо мешканці столиці не витримують, їм краще поїхати з Києва на деякий час

Українці мають уважно ставитися до тривог

Країна-агресорка Росія погрожує Україні повторними ударами по Києву. Через це колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону дав пораду мешканцям столиці.

Він радить киянам тимчасово виїхати з міста, оскільки у найближчі дні у столиці "буде гучно".

"Якщо ви вже не витримуєте психологічного навантаження і відчуваєте, що більше не справляєтеся, варто зробити паузу від життя в Києві", - наголосив Кулеба.

Тих киян, які залишаться у місті, а також українців з інших населених пунктів колишній міністр закордонних справ закликає бути пильними та неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Експерт назвав ймовірні цілі обстрілів РФ

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, ризик нових масштабних атак на Київ залишається досить високим, хоча між подібними ударами Росія може робити більш тривалі паузи.

Якими літаками РФ обстрілює Україну

Основним завданням останнього удару був не стільки військовий ефект, скільки психологічний і політичний тиск. Він вважає, що Кремль намагався вплинути як на українське суспільство, так і на західних партнерів України. Крім того, серед можливих цілей, за словами експерта, могли розглядатися урядові будівлі, зокрема Верховна Рада та Офіс президента, оскільки атака на такі об’єкти мала б серйозний інформаційний резонанс.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, Москва дійсно зберігає можливість проводити масовані атаки, однак їх організація вимагає великих витрат і серйозної підготовки.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Під час переговорів РФ офіційно попередила США про початок системних ударів по Києву.

Після цього посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила про намір Європейського Союзу продовжувати роботу і залишатися в Києві, незважаючи на погрози з боку Росії на адресу дипломатів та іноземців з вимогами покинути українську столицю.

Про персону: Дмитро Кулеба Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

