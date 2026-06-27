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Відео з моментами удару по РФ: ракети "Фламінго" влучили в "жирну" ціль

Ангеліна Підвисоцька
27 червня 2026, 12:44
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Україна атакувала ракетами завод, де виготовляли артилерійські системи та та ТЗМ для ракетного комплексу "Іскандер-М".
удар ракетами Фламинго
Україна вдарил ракетами Флмінго по російському заводу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Українські захисники потужно вдарили ракетами FP-5 "Фламінго" по Волгограду. Під атакою було російське підприємство "Титан-Барикади". Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент наголосив на тому, що кожен такий російський оборонний об'єкт є справедливою ціллю для українських далекобійних санкцій. Він додав, що на цьому заводі росіяни виготовляли артилерійські системи та спеціальну військову техніку. Також там виготовляли елементи пускових ракетних установок для ударів по Україні.

"Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. Дякую воїнам наших Сил оборони за точність. Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність. Слава Україні!" - наголоси президент.

відео дня
Відео з моментами удару по РФ: ракети 'Фламінго' влучили в 'жирну' ціль
Українська ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

За даними Генштабу, після ударів на російському підприємстві здійнялась пожежа.

Дивіться відео з атакою "Фламінго" на РФ:

Завод "Титан-Барикади" - що про нього відомо

На заводі, який опинився під атакою "Фламінго", росіяни виробляли самохідні пускові установки та транспортно-заряджальні машини (ТЗМ) для опертивно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М". Цей комплекс росіяни регулярно використовують для ударів по українських містах.

Також підприємство випускало:

  • пускові установки та наземні агрегати для стратегічних ракетних комплексів "Тополь-М" і "Ярс";
  • артилерійські гаубиці великого калібру "Мста-Б/Мста-С".

Підприємство з лютого 2024 року перебуває під санкціями ЄС, США, Швейцарії, Японії, Австралії, Нової Зеландії та України.

Вибухи в РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 червня Тульська область країни-агресора РФ опинилася під масованою атакою дронів. Під удар потрапив завод "Азот" у Новомосковську. Місцеві жителі чули багато вибухів, а також скаржилися на дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електроенергією.

У ніч на 22 червня та вранці в понеділок Москву та область також атакували дрони. Жителі країни-агресора масово фіксували прольоти безпілотників.

У четвер, 23 червня, у російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. У небі видно клуби чорного диму.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

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