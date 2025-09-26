В Україну двічі залітали БпЛА з Угорщини - Генштаб показав докази

Генштаб заявив, що над територією Закарпатської області двічі зафіксували проліт об’єкту типу дрон.

Генштаб показав докази зальоту угорського дрона до України / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Сухопутні війська ЗСУ, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

Над Закарпаттям зафіксовано проліт дрона

БпЛА двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини

ЗСУ реагуватимуть, якщо неподалік від кордону з Угорщиною знову зафіксують БпЛА

Вранці 26 вересня виявлено проліт повітряного об’єкта типу дрон над територією Закарпатської області. Об’єкт рухався на різних висотах і двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Дрон виявили радіолокаційними засобами Збройних Сил України. Для нейтралізації потенційної загрози Сили оборони України організували патрулювання повітряного простору над Ужгородським районом за допомогою БпЛА типу "Чаклун-КМ".

Для підтвердження фактів порушення державного кордону Генштаб опублікував візуальні приклади фіксації зазначеного дрону, які демонструють його пересування на території України.

Коментар Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні підтвердив, що неподалік українсько-угорського кордону зафіксували дрони-розвідники. За його словами, українські військові готові рішуче реагувати у разі нових порушень повітряного простору.

"Була доповідь наших військових і щодо, відверто кажучи, дуже дивних подій на кордоні між Україною та Угорщиною. Наші військові зафіксували дрони, і це були дрони-розвідники. Я доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно - для оборони нашої держави", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що українські підрозділи наразі демонструють один із найвищих рівнів захисту від безпілотних апаратів у Європі. Також він зазначив, що Україна готова ділитися досвідом із країнами, яким потрібен надійний захист від дронових загроз.

"Ведемо перемовини щодо цього з десятками країн у Європі, на Близькому Сході, ми запропонували сильну угоду Сполученим Штатам – одну з найбільш перспективних. Зараз бачимо, як у Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами Росії", - додав Зеленський.

За даними розвідки, для запуску цих та подібних дронів Росія може використовувати танкери як майданчики для старту та управління.

"І цьому непросто запобігти, але реально, і цього треба вчитися, треба робити відповідний потенціал", - сказав глава держави.

Що кажуть в Угорщині

Міністерство оборони Угорщини заявило, що не причетне до запусків дронів у бік України. В угорському Міноборони зазначили, що "заява українського президента Володимира Зеленського про нібито угорський військовий дрон на території України не відповідає дійсності".

"Угорська армія не здійснювала і не отримувала наказів про нібито політ дрона на угорсько-українському кордоні, про який повідомляли ЗМІ. Ми також не отримували інформації про такий випадок від української сторони, хоча ми перебуваємо з ними в постійному контакті", - заявило Міноборони Угорщини у коментарі порталу Telex.

Водночас у Міноборони Угорщини нагадали, що до середини жовтня на території країни тривають військові навчання Adaptive Hussars 2025 у межах НАТО.

"Про навчання постійно інформуються не тільки наші союзники по НАТО, але й українська сторона", - сказали у відомстві.

Заліт угорських безпілотників в Україну - що відомо

Нагадаємо, президент України повідомив, що український повітряний простір на кордоні з Угорщиною порушили дрони-розвідники, ймовірно угорські. За його словами, вони могли вести спостереження за промисловими об’єктами.

У відповідь угорський міністр Петер Сіярто заявив, що Зеленський "бачить те, чого немає" через нібито "антиугорську одержимість".

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив уряд Угорщини в моральній деградації та співпраці з РФ проти інтересів Європи, відповідаючи на заяви угорського колеги Петера Сіярто про нібито антиугорську політику України. Раніше Україна також заборонила в’їзд трьом угорським військовим чиновникам у відповідь на дзеркальні обмеження з боку Угорщини.

