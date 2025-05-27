В Україні різко посилюють мобілізацію: що змінилось та хто втратить бронь з 28 травня

Посилення мобілізаційних заходів вже відбувається в межах кількох областей України.

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В Україні різко посилюють мобілізацію - що зміниться / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

В яких областях України посилюють мобілізацію

Чи будуть посилювати мобілізацію на Київщині

Хто втратить бронювання з 28 травня

В Україні посилюються заходи з мобілізації, зокрема відповідні рішення вже прийнято в Херсонській та Полтавській областях. Крім того, до 28 травня 2025 року підприємства, які мають статус критично важливих для функціонування держави, повинні підтвердити свій статус, надавши Міністерству економіки відповідні документи. У разі невиконання цієї вимоги, працівники таких підприємств можуть втратити право на бронювання від мобілізації, що фактично відкриває шлях до їх призову на військову службу

Главред з’ясував, що передбачає посилення мобілізації та хто втратить бронювання з 28 травня.

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Посилення мобілізації на Херсонщині

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін провів робочу нараду, за підсумками якої вирішено посилити мобілізаційні заходи в області. Про це він повідомив у Telegram.

Прокудін зазначив, що учасники зустрічі детально обговорили роботу всіх залучених структур. За його словами, основне завдання – налагодити ефективну взаємодію між поліцією, територіальними центрами комплектування та військово-лікарськими комісіями.

Також було заслухано доповідь т.в.о. начальника Херсонського обласного ТЦК та СП Сергія Панасюка щодо результатів мобілізаційної кампанії.

В ОВА наголошують, що було проведено аналіз виконаної роботи, виявлено проблемні моменти та визначено шляхи їх усунення.

"Також сфокусувалися на налагодженні комунікації між працівниками територіального центру комплектування та громадами. Дав доручення посилити контроль за оповіщенням військовозобов’язаних та розподілити навантаження між військо-лікарськими комісіями. Максимально концентруємося на поставлених завданнях державою, працюємо на результат", - резюмував він.

Що передбачає закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобільні блокпости створять на Полтавщині

У Полтавській області вирішили створити мобільні блокпости за участю поліції та представників ТЦК. Вони з’являться у Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах. Про це повідомляє Суспільне Полтава з посиланням на джерела в обласній військовій адміністрації.

На кожному з блокпостів нестимуть службу:

шість поліцейських,

чотири військовослужбовці ТЦК та СП,

представник зонального відділу Військової служби правопорядку,

співробітник СБУ.

За словами джерел, рішення ухвалила Рада оборони області. Його мета — виявлення військовослужбовців зі статусом самовільного залишення частини.

Чи будуть посилювати мобілізацію на Київщині

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко спростував чутки про нібито посилення мобілізаційних заходів у столиці, які поширюються в інтернеті.

"Повідомлення про посилення мобілізаційних заходів із залученням більшої кількості відповідних структур, яке зараз шириться мережею, - фейк", - написав Ткаченко у телеграмі у п'ятницю.

Раніше у мережі з'явилась інформація про можливе посилення мобілізації в Києві та області, зокрема створення мобільних блокпостів.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко раніше зазначив, що столиця є лідером у питанні мобілізації.

/ Фото: УНІАН

"Що стосується безпосередньо питання мобілізації, її покращення – то місто Київ завжди було одним з лідерів у питанні мобілізації, бо тут, в принципі, найбільше людей. І, звісно, для того, щоб опрацьовувати це питання, ми задіюємо ресурси районних адміністрацій і, відповідно до законодавства, всіх, хто має цим займатися. Тому тримаємо на контролі", — зазначив Ткаченко в інтервʼю ВВС 8 квітня, додавши, що це питання стосується також його діяльності.

Він наголосив, що всі дії у межах мобілізації в Києві здійснюються відповідно до чинного законодавства. За словами Ткаченка, усі процеси повинні проходити виключно в правовому полі — на цьому неодноразово акцентують увагу під час нарад. До реалізації мобілізаційних заходів також залучені правоохоронці та СБУ.

Ткаченко підкреслив, що з боку КМВА не допускаються жодні порушення. Якщо ж такі факти десь виникають, про них потрібно повідомляти, і правоохоронні органи повинні реагувати відповідно.

Хто втратить бронювання з 28 травня

В Україні частина працівників може втратити бронювання після 28 травня 2025 року, якщо підприємства, що мають статус критично важливих, не нададуть до цієї дати необхідну інформацію до Міністерства економіки. Про це йдеться в офіційному листі Мінекономіки від 19 травня 2025 року №27-11/37509-07.

Міністерство економіки дозволяє бронювати військовозобов'язаних працівників компаніям, визнаним критично важливими для функціонування держави та сил оборони. Це право надає можливість підприємствам відтерміновувати призов своїх співробітників на військову службу.

Правила бронювання в Україні / Інфографіка: Главред

Проте бронювання може бути анульовано у таких випадках:

після завершення терміну дії;

у разі припинення підприємством діяльності, що забезпечує потреби ЗСУ;

якщо підприємство втратить статус критично важливого.

У травні Мінекономіки проводить перевірку відповідності підприємств встановленим критеріям, що є підставою для збереження або втрати права на бронювання персоналу.

Міністерство економіки здійснює моніторинг підприємств із дати надання або підтвердження їм статусу критично важливих.

Таким підприємствам рекомендовано до 28 травня 2025 року надіслати до Мінекономіки на адресу meconomy@me.gov.ua комплект документів, зокрема:

витяг із інформаційної системи ДПС про стан розрахунків з бюджетом та цільовими фондами за період із 1 січня до 30 квітня 2025 року по кожному відокремленому підрозділу;

документи, що підтверджують право власності або оренди приміщень у щонайменше трьох регіонах, для підтвердження діяльності в кількох областях України.

У разі неподання цих даних, особливо від підприємств, які мають філії чи інші відокремлені структури, компанія може втратити право на бронювання своїх працівників.

Крім того, згідно з новими правилами бронювання від мобілізації, щомісяця проводитиметься перевірка відповідності підприємств встановленим критеріям — зокрема, щодо середньої заробітної плати, рівня сплати податків та кількості військовозобов’язаних працівників.

Якщо буде виявлено, що підприємство не відповідає цим вимогам, до нього направлять запит з вимогою надати пояснення. У разі негативних результатів моніторингу, підприємство втратить статус критично важливого.

Які працівники можуть втратити бронювання

Після втрати статусу критично важливого підприємство автоматично втрачає право бронювати військовозобов'язаних працівників. Повторно подати заявку на надання цього статусу воно зможе не раніше ніж через 6 місяців з дати скасування.

"Отже, військовозобов’язані працівники в такому разі втрачають своє бронювання і можуть бути мобілізовані на військову службу протягом періоду втрати підприємством статусу критично важливих на загальних умовах, допоки підприємство не поновить свій статус та не забронює своїх працівників", — розповіла ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Юристи та адвокати обʼєднання Primus Partners у свою чергу уточнюють, що згідно з листом Мінекономіки, фактично мова йде про "надання звітності по відповідності критеріям підприємствам, які є критично важливими".

Дивіться відео про те, чи може працівник втратити бронювання з 28 травня:

Стосовно побоювань втрати вже наданої броні для працівників, у "Primus Partners" заспокоюють:

"Мені здається, вже людей, які були заброньовані, могли бронь втратити, продовжили це бронювання, вони вже настільки всі ці три етапи пережили… Якщо ви вже отримали бронь на рік, то законні підстави для втрати бронювання будуть лише, напевно, в тому випадку, якщо вас звільняють з цього підприємства".

У підсумку, всі запити від Мінекономіки стосуються роботодавця, а не працівників.

"Це питання скоріше не до працівників, це до керівництва, адміністрації, роботодавця, який має відповідні дані надавати по запиту Мінекономіки", - резюмують юристи.

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