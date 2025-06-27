Чи знизять в Україні мобілізаційний вік: що кажуть у Міноборони

Умєров запевнив, що наразі жодних змін щодо мобілізації молоді не передбачається.

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Умєров сказав, чи знизять в Україні мобілізаційний вік / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Ключові тези Умєрова:

В Україні не планують знижувати мобілізаційний вік

Молодь може приєднатися до війська за контрактом 18-24

Питання зниження мобілізаційного віку не розглядається, оскільки зʼявився контракт 18-24. Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров в розмові з журналістами, цитує Громадське радіо.

Він зазначив, що українці віком до 24 років можуть приєднатися до війська на контрактній основі.

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"Контракт 18-24 – це добровільна програма. Будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні, і наразі жодних змін не планується", - підкреслив Умєров.

За словами міністра оборони, контракт 18-24 став важливим моральним поштовхом. Програма постійно аналізується за трьома критеріями: фінансові умови, кількісний склад та якість підготовки.

Умєров додав, що приблизно два тижні тому Міністерство оборони отримало докладні звіти з фронту. У них йшлося про те, що підрозділи, у складі яких служать контрактники віком від 18 до 24 років, демонструють хороші результати в боях.

"Контрактники 18–24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою – і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту", — підкреслив Умєров.

Умови контракту 18-24 / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - новини за темою

Нещодавно Главред писав про те, чи варто чекати зниження мобілізаційного віку в Україні та чи буде посилюватись мобілізація на фоні нового наступу РФ. Також пояснювалося, чого хоче Захід та кого призвуть першими.

Своєю чергою голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, що у парламенті наразі не розглядають ініціатив щодо подальшого зниження мобілізаційного віку.

Тим часом командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. За його словами, реалії сьогодення вказують на неминучість мобілізації 18-річних до лав Збройних Сил України.

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Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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