Українців чекають зміни: головком різко прокоментував роботу ТЦК

Сирський вважає, що в ТЦК потрібно викорінити корупцію та злочинність.

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В ТЦК почалися інспекції / Колаж: Главред, фото: facebook.com/lvivobltck, t.me/osirskiy

Що сказав Сирський:

В ТЦК проводять інспекції

Робота працівників ТЦК буде змінена

Корупція неприпусима в органах ТКЦ та СП

Працівники ТЦК в Україні мають дотримуватися законів і працювати прозоро. Про це під час зустрічі із журналістами заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як передає Укрінформ, він анонсував зміни у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, адже главком вважає, що мобілізація не має бути шоком для громадян.

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"Всі наші територіальні центри комплектування повинні змінитися. Визначено завдання президентом України – Верховним головнокомандувачем. У ТЦК проводяться інспекції, триває робота комісій. Щоб тих, хто не воював, відправити на фронт, а замість них прийшли військовослужбовці, які мають поранення, - наголосив Сирський.

ТЦК, за словами генерала, мають не допускати таких ганебних випадків, як вже траплялись по Україні. Мова йде про викриття корупціонерів та злочинних дій.

При цьому продовження мобілізації не уникнути, адже вона є основним джерелом забезпечення поповнення українського війська.

"Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Водночас я наполягаю на мобілізації з обов'язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК", - додав головнокомандувач.

Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, в ОП повідомляли, що західні партнери зволікають із жорсткішими санкціями проти Росії, тому що Україна не мобілізує до війська людей з 18 років. Проте президент Володимир Зеленський не погодиться на зниження призовного віку до 18 років, в обмін на обмеження проти країни-агресора РФ.

Раніше сам Зеленський наголосив, що хоч раніше публічно це питання не коментував, але вважає недоцільним мобілізувати юнаків з 18 років, як це пропонували деякі світові лідери.

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що Генеральний штаб ЗСУ формує мобілізаційні плани, спираючись на реальні потреби конкретних військових частин.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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