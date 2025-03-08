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У Третій штурмовій зробили жорстку заяву про мобілізацію

Андрій Ганчук
8 березня 2025, 22:48
146
Зниження призовного віку - не розв'язання проблеми, вважає військовослужбовець із позивним Мося.
У Третій штурмовій зробили жорстку заяву про мобілізацію
Люди повинні розуміти, чому мають іти воювати - командир / Колаж: Главред, фото: Сили ТРО ЗСУ, УНІАН

Головне із заяви військового:

  • Армії потрібно більше людей від 25 років
  • Зниження призовного віку проблему не вирішить
  • Мобілізацію провалено

Замість того, щоб знижувати мобілізаційний вік, варто було б зосередити зусилля на ефективній підготовці бійців, їхній грамотній мотивації, а також комплексних реформах у мобілізаційній системі. Про це заявив командир 1-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади на позивний Мося.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що зниження мобілізаційного віку не можна назвати вирішенням проблеми з поповненням війська.

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"Я проти цього, тому що нам потрібно більше людей від 25 років. Це не старий вік - 25, 30, 35 років - це чоловіки, які мають досвід життя, перебувають у хорошій фізичній формі і можуть виконувати бойові завдання", - вважає командир.

Крім того, на думку військового, мобілізація провалена.

"На мою думку, мобілізація провалена повністю. Це не лише через скандали з ТЦК, а й через відсутність державної ідеології. Люди не розуміють, чому вони повинні йти воювати", - вважає військовослужбовець.

Зокрема, низький рівень підготовки в навчальних центрах, а також дефіцит досвідчених командирів у певних підрозділах лише погіршують ситуацію.

"У нас добре працює "сарафанне радіо", і якщо боєць повертається після поганої підготовки, це демотивує інших", - наголосив командир.

У Третій штурмовій зробили жорстку заяву про мобілізацію
Коротко про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, 5 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації в Україні ще на 90 днів - до 9 травня 2025 року. Водночас на такий самий термін продовжено і воєнний стан.

Міністерство оборони запустило ініціативу "Контракт 18-24", у межах якої українці віком від 18 до 24 років можуть добровільно підписати контракт із Силами оборони.

Держава обіцяє низку привілеїв: контракт на 1 000 000 грн - 200 000 грн одразу під час підписання контракту і 800 000 грн виплат двома частинами на час дії контракту, зарплата 120 тисяч грн на місяць плюс бойові, право через рік на виїзд за кордон та інші моменти.

Президент Володимир Зеленський говорив, що це - експериментальний контракт, який включає декілька моментів.

"Перш за все, ініціатива йде від військових командирів, від Міноборони. Це велика спільна робота. Мені здається, що це дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік за контрактом. Так, вони можуть потім його продовжити, якщо вони хочуть, але це контрактний рік", - підкреслював глава держави.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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мобілізація ЗСУ війна Росії та України Третя штурмова
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