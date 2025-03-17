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Війська РФ готують наступ до 9 травня: названо дату переломного моменту у війні

Юрій Берендій
17 березня 2025, 21:14
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Ситуація на фронті для РФ може стати катастрофічною, варто очікувати на переломний момент вже у травні цього року, зазначив воєнний експерт.
ВСУ, оккупант
Війська РФ можуть зробити ривок до 9 травня, щоб Путін міг заявити про це під час параду в Москві / Колаж: Главред, фото Оперативне командування "Запад", Міноборони РФ

Про що сказав Жданов:

  • Ресурсу російської армії вистачить ще на кілька місяців
  • Переломний момент може настати вже у травні
  • До 9 травня війська РФ спробують зробити ще один ривок на фронті

Російські окупаційні війська можуть зберігати здатність до наступальних дій в Україні ще приблизно два місяці. Після цього ситуація для РФ ризикує стати не просто критичною, а катастрофічною. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

На його думку, переломний момент може настати вже у травні. Наразі російська армія вимушено переходить на колісну техніку та цивільний транспорт, що свідчить про нестачу броньованих машин.

"Так, наприклад, наші бригади кажуть, що на Краматорському напрямку, в районі Часова Яру, з жовтня минулого року не бачили російських танків. БМД-шки (бойові машини десанту, - ред.) ще зустрічаються, тому що там воює російська десантна дивізія і намагається штурмувати Часів Яр, але танки - ні. До слова, росіяни вже понад рік штурмують Часів Яр. Понад рік! І за рік вони просунулися всього на 5 кілометрів - перейшли канал і зайшли в місто, і все. Вони спробували прорватися там на БМД, але ми спалили всю цю колону і влаштували затор на переході через канал. А танків там не бачили взагалі", - сказав Жданов.

Військовий експерт зазначає, що з кожним днем у боях задіюється дедалі більше колісної неброньованої техніки. На його думку, травень стане вирішальним місяцем.

Дивіться відео, в якому Олег Жданов розповів про провал плану Трампа про припинення вогню:

У політичному аспекті Путін прагнутиме до цього часу максимально дискредитувати Україну, посилити її демонізацію та влаштувати провокації на фронті, щоб змусити Трампа чинити тиск на Київ і змусити до підписання угод. Водночас ситуація на передовій залишатиметься без істотних змін.

За словами Жданова, російські війська хаотично переміщуються між різними напрямками. Зокрема, активізувалися бойові дії на Сіверському, Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках. Навіть у Запорізькій області, зокрема в районах Гуляйполя та Оріхова, де раніше були лише позиційні бої, знову спостерігається зростання інтенсивності зіткнень.

"Росіяни шукають-шукають слабке місце. Якщо генштаб РФ розцінить якийсь напрямок найслабшим, там і буде головний удар російських військ, але якийсь іще напрямок вони зроблять напрямком другого удару. До 9 травня війська РФ спробують зробити якийсь ривок, тому що Путіну треба щось сказати з трибуни", - резюмував Жданов.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, обстановка в Курській області залишається напруженою. Українські військові виконують бойові завдання, проте командуванню необхідно ухвалити рішення щодо подальшого продовження Курської операції. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

На Покровському напрямку російська армія значно скоротила використання важкої техніки. Як розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, це зумовлено великими втратами — лише за перші два місяці 2025 року окупанти втратили близько 300 танків. Таким чином, ЗСУ знищили більше танків, ніж є на озброєнні у Бундесверу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також оприлюднив реальні втрати російської армії у живій силі. За його словами, завдяки злагодженим і професійним діям українських захисників загальні втрати особового складу противника з початку 2025 року вже перевищили 100 тисяч осіб.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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