У США запропонували озброїти Україну коштом РФ і розкрили несподіваний сценарій

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Для ефективного відбиття агресії РФ Україні негайно потрібні танки, ракети ППО, продукти харчування та ліки.

З метою забезпечення потреб України президент США Джо Байден може ліквідувати десятки мільярдів доларів валютних резервів Росії, які російський Центробанк тримає на рахунках у США. Про це на сторінках New York Times пише професор конституційного права Гарвардського університету Лоренс Трайб.

За деякими підрахунками, загальна сума сягає 100 мільярдів доларів. Ці активи вже заморожені у Федеральному резерві та інших банках завдяки санкціям, введеним американським Мінфіном, які заборонили всі транзакції російського Центробанку.

Відзначається, що на перший погляд це занадто радикальний крок. І тому Вашингтон досі цього не зробив. Але автор запевняє, що подібна ліквідація російських грошей не буде "безпрецедентною". США і раніше направляли Фінанси ворожих іноземних урядів на різні гуманітарні потреби.

Автор пропонує направити російські гроші на допомогу гуманітарним організаціям і безпосередньо уряду України.

Оскільки держрезерви - це власність уряду Росії, на відміну від заморожених яхт олігархів, вони не захищені законами про приватну власність. П'ята поправка забороняє уряду вилучати власність "без належної судової процедури", але тільки" осіб", а не іноземних урядів. Заборона "вилучення" власності "без компенсації" також стосується тільки "приватної власності". І державні резерви Росії не підпадають під цю категорію.

Разом з тим перешкодою буде не Конституція США, а розмите тіло законів, що захищають уряди від відповідальності на підставі "суверенного імунітету". Але цей імунітет захищає іноземні активи від судових процесів, а не від ліквідації відповідно до рішення Конгресу і діями виконавчої гілки влади.

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