Ембарго на енергоносії та трибунал ООН: ЄП висунув жорсткі вимоги щодо РФ

Європарламент / Фото Reuters

Європейський парламент схвалив резолюцію із закликом запровадити повне ембарго на нафту, газ, вугілля і ядерне паливо з Росії.

Відповідну резолюцію підтримали 513 депутатів. 93 проголосували проти, ще 46 утрималися.

Також у Європарламенті зажадали притягнути до відповідальності винних у масовому вбивстві мирних жителів у Бучі.

Для розслідування звірств РФ в Україні рекомендується створити спеціальний трибунал ООН.

Депутати закликають лідерів ЄС виключити Росію з G20 та інших багатосторонніх організацій, таких як Рада ООН з прав людини, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО та інші, "що стало б важливою ознакою того, що міжнародне співтовариство не повернеться до звичайних справ з державою - агресором".

Вони також закликали виключити всі російські банки з системи SWIFT, заборонити всім суднам, пов'язаним з Росією, заходити в територіальні води ЄС і швартуватися в портах ЄС, а також здійснювати автомобільні вантажні перевезення з Росією і Білоруссю.

Депутати Європарламенту зажадали арешту "всіх активів, що належать російським чиновникам або олігархам, пов'язаним з режимом Путіна, їх довіреним особам і підставним особам, а також активам в Білорусі, пов'язаним з режимом Лукашенка".

Резолюція вимагає, щоб санкції проти Білорусі були такими ж, як санкції, введені проти Росії, щоб закрити будь-які лазівки, які дозволяють Путіну використовувати допомогу Лукашенка для обходу санкцій.

Європарламент знову заявляє, що поставки зброї повинні продовжуватися і збільшуватися, щоб Україна могла ефективно захищатися.

Депутати Європарламенту підтримують подальшу оборонну допомогу, що надається українським Збройним силам індивідуально державами-членами ЄС і колективно через Європейський фонд миру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на покупку російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними.

Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

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