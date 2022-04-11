"Влада країн світу знала - Росія готує розстрільні списки": у Зеленського закликали задушити РФ паливним ембарго

Подоляк / УНІАН

Влада провідних країн світу знала - Путін і Росія готують повномасштабний напад на Україну і заздалегідь складають розстрільні списки її патріотично налаштованих громадян. Про це повідомив радник глави офісу президента, учасник переговорної групи з Росією Михайло Подоляк на своїй сторінці у сервісі мікроблогів Twitter.

"Коли українська влада просила зброю і санкції, їй пропонували евакуацію і уряд в Zoom. Коли ми просили розірвати з Росією бізнес-зв'язки, нам говорили, що Києву залишилося три дні", - заявив він.

Подоляк вважає, що Путін частково виявився прав у своїх підступних розрахунках ‒ адже деякі політики на той час вже прийняли для себе категоричне рішення про здачу України на розправу росіянам.

"Вони були готові висловити стурбованість, ввести половинчасті санкції і продовжити життя. Але деякі були проти. Президент Володимир Зеленський і народ. Час взяти відповідальність за майбутнє Європи і відмовитися від нафти і газу РФ", – заявив чиновник.

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Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України раніше заявили про те, що Росія продовжує роботу, спрямовану на перегрупування своїх військ. Окупанти готуються до наступу на Донбас, щоб захопити всі райони Донецької та Луганської областей. Росіяни можуть спробувати здійснити захоплення і Харкова, але ресурсів для цього у них немає.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав, що велика війна за Донбас вже почалася. У регіоні тривалий час тривають серйозні бої. Велике число техніки і військової сили Росії пересуваються по всій території регіону.

У розвідці Великобританії заявили, що РФ як і раніше працює над тим, щоб прорубати коридор через Крим і Донбас. Однак окупантам не вдається це зробити через серйозну відсіч з боку сил оборони України.

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