ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій та ембарго на російське вугілля

ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій і ембарго на російське вугілля / Reuters

Посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Росії - обмеження включають заборону на імпорт російського вугілля, інформує BFM TV.

За даними видання, переговори про п'ятий пакет санкцій і ембарго на імпорт російського вугілля тривали декілька годин. У підсумку сторони дійшли згоди. Однак газ і нафта з Росії під обмеження не потрапили.

До п'ятого санкційного пакету включені російські бізнесмени, журналісти і військові. Крім того, обмеження передбачають заборону на постачання зброї в Росію.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву, згідно з якою Росія як і раніше буде намагатися захопити Україну військовим шляхом. Зараз російські війська працюють над перегрупуванням своїх підрозділів. У найближчі тижні вони можуть просунутися на східному і південному напрямках. Вони здійснять спробу захопити всі райони Донбасу.

Президент Зеленський сказав, що Україна готується до наступу Росії на схід. Окупанти стягують велику кількість військ і техніки в напрямку Донбасу і Харкова. За його словами, санкції проти Москви не зупиняють військову агресію Кремля, тому їх слід посилити.

Радник голови ОП Олексій Арестович розповів про те, що РФ стала застосовувати авіацію в основному на Донбасі. На решті території України росіяни стали побоюватися задіяти авіацію, оскільки проти неї ефективно працює українська система протиповітряної оборони.

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