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В США бояться розвалу РФ: Загородній сказав, чи вдасться Трампу врятувати Путіна

Марія Николишин
26 квітня 2025, 12:29
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Експерт сказав, що США намагаються розділити ті речі, які неподільні.
В США бояться розвалу РФ: Загородній сказав, чи вдасться Трампу врятувати Путіна
В США бояться розвалу РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

  • Трамп хоче перезапустити американську економіку і врятувати Росію
  • Ці завдання не можна вирішити одночасно

В США бояться розвалу країни-агресора Росії, але Дональд Трамп не може зупинити це "цунамі". Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Трамп намагається вирішити два завдання, які не можна вирішити одночасно: перезапустити американську економіку і врятувати Росію.

"Це неможливо. Тим більше, Росія сама рятуватися не хоче. У Штатів скрізь дилема, і вони намагаються розділити ті речі, які неподільні. Наприклад, обговорювати з Європою окремо безпеку й окремо економіку. Такий підхід не працює, тому що спочатку безпека, а потім економіка. Або інший приклад - погроза США вийти з переговорів щодо України, щоб сконцентруватися на інших напрямках. Нехай спробують. Вони все одно упруться у війну України і Росії і все одно змушені будуть повернутися до цієї теми", - наголосив він.

На думку експерта, не потрібно сприймати буквально те, що говорять у Європі, зокрема, про те, що без США не обійтися.

"Особливо солодко про це говорять британці, які розповідають, що Трамп - красунчик, що він номер один, але при цьому грають у власну гру. І ось уже йдеться про прийняття Канади до Євросоюзу, найбільш європейської з американських країн. Якщо вибудувати конструкцію з Канади, Британії, Франції, Північної Європи, України, Румунії, Туреччини, це буде самодостатній союз, здатний працювати і на безпеку, і де не потрібні будуть США зі своєю зброєю. Причому це буде союз рівних. Це буде зовсім інша світова конфігурація", - підсумував Загородній.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про вихід США з переговорів, наслідки визнання Криму російським і удар обвалу цін на нафту по Росії:

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у плані президента США Дональда Трампа передбачається збереження за країною-агресоркою Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

Президент США Дональда Трамп також заявив, що тимчасово окупований Росією Криму залишиться під контролем Кремля за підсумками мирних переговорів.

Водночас, Сполучені Штати Америки мають намір висунути агресору Росії низку вимог, спрямованих на поступки Україні для завершення війни. Йдеться про право Києва на власну армію, повернення Запорізької АЕС під український контроль і виведення військ окупантів з Харківської області.

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Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Тарас Загородній війна Росії та України
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