ЗСУ провели денацифікацію окупантів: Зеленський про колосальні втрати російської армії

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія завчасно виправдовувала масові вбивства мирних жителів України. Зокрема, вони назвали це денацифікацією.

Як сказав президент в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk, російських військових з початку війни загинуло понад 10 тисяч.

"Це ще раз доводить, що вони збиралися знищувати Україну і називали це денацифікацією. Але хочу вам сказати ще раз, що вони повели себе як нацисти, їх загинуло сьогодні, цих військових нацистів понад 10 тисяч, якщо задум був у цьому, то я вважаю, що наші військові провели денацифікацію", - додав президент.

Зеленський розповів, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заради закінчення війни.

"Може бути зустріч у Стамбулі. Я думаю, що неважливо, з чого ми почнемо. Важливо, чим ми закінчимо. Тут я повинен бути як президент досить прагматичним. Є речі, про які нам потрібно спробувати домовитися", – заявив Зеленський.

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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