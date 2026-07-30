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Росіяни залишаться без світла і тепла: названо катастрофічний для Кремля сценарій

Юрій Берендій
30 липня 2026, 18:33
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Якщо енергосистему міст за Уралом вивести з ладу восени, відновити її вдасться не раніше літа наступного року.

Росіяни залишаться без світла і тепла: названо катастрофічний для Кремля сценарій
Норильськ і Якутськ - головна вразливість енергосистеми Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Віталій Шапран:

  • Удари по енергетиці півночі РФ здатні зупинити її до літа
  • Без опалення взимку споруди в регіонах почнуть саморуйнуватися
  • Економіка Москви повністю залежить від видобутку сировини

Виведення з ладу енергетичної інфраструктури кількох російських міст за Уралом восени здатне запустити процес, який Москва вже не зупинить до наступного літа. Йдеться про Норильськ, Якутськ, Салехард та ще близько двох десятків населених пунктів із суворим кліматом, де взимку температура опускається до мінус 50 градусів. Про це заявив член Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради Національного банку України Віталій Шапран в інтерв'ю Главреду.

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Аналітик описав гіпотетичний сценарій, за яким удар по енергосистемі таких міст завдається саме в листопаді, коли там уже настає повноцінна зима. У цих умовах людина не може перебувати на вулиці довше кількох хвилин, а транспортна інфраструктура працює у форсованому режимі.

"Залишимо в спокої Москву та інші великі міста, але в листопаді виведемо з ладу енергетичну інфраструктуру Норильська, Якутська, Салехарда та ще приблизно двох десятків міст. У листопаді там уже настає повноцінна зима, а в грудні температура може опускатися до мінус 50 градусів. Автобуси курсують постійно, бо людина в таких умовах не може перебувати на вулиці довше 15 хвилин", - розповів Шапран.

Руїни замість заводів

Для промисловості цих регіонів зупинка енергосистеми означає не тимчасові збитки, а фактичну втрату виробничих потужностей. У Норильську, зокрема, видобувають нікель, платину та частково золото у значних обсягах.

"Уявімо, що місто зупиняється в листопаді. Коли його можна буде відновити? Влітку, не раніше липня наступного року. І в них буде всього два місяці, щоб усе відремонтувати. Повірте, вони можуть і не встигнути", - зазначив аналітик.

За його словами, будівлі без опалення в таких кліматичних умовах починають саморуйнуватися: волога проникає всередину, а морози руйнують цеглу й бетон. Через чотири-п'ять років на місці інфраструктури залишаються, за визначенням Шапрана, "руїни, немов після бомбардування".

Чому Москва беззахисна без ресурсів з-за Уралу

Економічну модель Росії аналітик порівнює з вуликом, куди олігархи з усієї країни звозять ресурси та гроші, тоді як власне виробництво в столиці мінімальне. Навіть завод "Москвич", який французи намагалися розвивати, після їхнього відходу, за словами Шапрана, досі не працює повноцінно.

"Якщо частина цих "квітів", з яких вони збирають мед, просто зникне, вулик спорожніє й стане нікому не потрібним", - підкреслив експерт.

Ця залежність посилюється величезною територією країни: взимку доставити продукти й товари з Москви до Норильська можна практично лише літаками, і то за сприятливої погоди. Тому Шапран наголошує на значенні збільшення дальності українських БПЛА та ракет - від 30 км за лінію фронту на початку війни до приблизно 2000 км зараз.

"Якщо дальність становитиме 5000 км, регіональна модель російської економіки стане головною вразливістю для Путіна та його команди", - переконаний аналітик.

За його оцінкою, 50–70% виробництва в європейській частині Росії залежить від сировини, що видобувається за Уралом, а єдиної енергосистеми в країні фактично немає: Далекий Схід і Північ працюють у рамках окремих енергосистем, тож перекинути електроенергію з європейської частини Росії туди неможливо. Наразі, за словами Шапрана, системні удари завдаються переважно по нафтовій галузі, хоча це лише початок.

"Якщо РФ захоче піти далі, негативний сценарій для них буде ймовірнішим, ніж для нас", - підсумував Шапран.

Дрон Лютий инфографика
Дрон Лютий / Інфографіка: Главред

Дивіться відео інтервʼю Віталія Шапрана Главреду про наслідки ударів по складах в Росії:

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна масовано атакувала Ярославль, Ростов і Бєлгород дронами. За повідомленнями ЗМІ та очевидців масовані атаки дронів у ніч на 27 липня торкнулися важливої інфраструктури. У Бєлгороді зафіксовано аварійне відключення світла, у Ростові було ураження портової і залізничної інфраструктури, а в Ярославлі повідомляли про перекриття дороги в бік Москви.

Сили оборони України здійснили удари по логістичних і промислових об'єктах у глибині Росії. Зокрема, повідомлялось про знищення складу Wildberries у Рязані. За інформацією, на складі виникла масштабна пожежа. Цей об'єкт називали четвертим за площею в країні і відкритим у 2023–2024 роках.

Очевидці та OSINT-канали повідомляли про удари по нафтопереробному комплексу в Пермі. Внаслідок таки зафіксовано пожежу на НПЗ. Вогнем охоплені технічні естакади між установками АВТ-4 та АВТ-5.

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Про персону: Віталій Шапран

Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.

У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.

У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.

З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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