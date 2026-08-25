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Удар по логістиці окупантів: дрони атакували найбільші НПЗ на півдні РФ

Анна Ярославська
25 серпня 2026, 07:51
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Під удар БПЛА, ймовірно, потрапили Афіпський та Новошахтський НПЗ.
Афіпський НПЗ
Афіпський НПЗ атакували дрони / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Дрони атакували об'єкти в Ростовській області та Краснодарському краї
  • Під можливим ударом БПЛА опинилися Афіпський та Новошахтинський НПЗ
  • Новошахтінський завод постачає пальне російській армії

У ніч на 25 серпня в кількох регіонах країни-агресора Росії пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Під удар БПЛА могли потрапити нафтопереробні заводи в Краснодарській та Ростовській областях.

У Краснодарському краї дрони цієї ночі могли вразити великий Афіпський НПЗ, проектна потужність якого становить понад 6 мільйонів тонн нафти на рік.

відео дня

"Афіпський, Краснодарський край. Місцеві жителі повідомляють про вибухи та атаки на Афіпський НПЗ", - пише моніторинговий канал Exilenova+.

В оперативному штабі Краснодарського краю лише близько 03:00 попереджали про загрозу застосування безпілотників.

Дивіться відео - Атака дронів на Афіпський НПЗ:

Знімок екрана

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку дронів на регіон. За його словами, уламки безпілотника впали на територію залізничної станції Афіпська.

За словами Кондратьєва, двоє людей загинули, ще двоє - постраждали.

"Крім того, в селищі Афіпський пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. В одному з них почалася пожежа. Займання сталося і на території нафтопереробного підприємства. Зараз на місці події працюють пожежні та оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Атака на Ростовську область

Крім того, в ніч на 25 серпня дрони також атакували Ростовську область РФ. За інформацією аналітиків, під ударом опинилося місто Новошахтинськ.

Канал Supernova припускає, що в Новошахтинську дрони також могли вразити місцевий НПЗ. Однак офіційного підтвердження цієї інформації на момент публікації не було.

Новошахтинський завод нафтопродуктів – найбільше нафтопереробне підприємство на півдні Росії, введене в експлуатацію у 2009 році. Цей НПЗ має проектну потужність до 7,5 млн тонн нафти на рік і є ключовим підприємством паливної інфраструктури в регіоні. Крім того, завод відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії паливно-мастильними матеріалами.

Удар по логістиці окупантів: дрони атакували найбільші НПЗ на півдні РФ
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території Росії - новини

Як писав Главред, у ніч на 24 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи на тлі атаки дронів. Моніторингові канали повідомляли про успішні удари по трьох складських комплексах великого російського маркетплейсу Ozon. У місцях "прильотів" спалахнули пожежі.

У ніч на 22 серпня в Самарській області Росії пролунали вибухи. Ближче до ранку безпілотники завдали ударів по складу російського маркетплейсу OZON. На місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа. Піднімаються стовпи диму.

Рано вранці 20 серпня дрони атакували Росію. Безпілотники долетіли до Республіки Татарстан. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод у Нижньокамську. Крім того, було атаковано нафтовий термінал "Таманьгазнефть" у Краснодарському краї, а також підстанцію ПС "Тамань" 500 кВ. Дрони помітили й у Московській області РФ.

В ніч на 19 серпня мешканці Дзержинська Нижньогородської області повідомляли про масовану атаку БПЛА та густий дим над містом. Також дрони долетіли до Уфи в Башкортостані.

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