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В низці областей України відбудуться псевдовибори: в СЗР пояснили задум Кремля

Анна Косик
1 вересня 2026, 15:51
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Росія готується витратити мільйони, щоб провести "вибори" на тимчасово окупованих територіях України.
В низці областей України відбудуться псевдовибори: в СЗР пояснили задум Кремля
РФ готує на окупованих територіях "виставу" з волевиявлення / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube і DeepState

Що повідомили в СЗР:

  • РФ готується використати мільйони рублів для проведення виборів на ТОТ України
  • Псевдовибори на окупованих територіях мають дві цілі
  • Кремль спробує надати виборам міжнародного вигляду

На тимчасово окупованих територіях України країна-агресор Росія готується розіграти виборчий спектакль. Коштуватиме це Кремлю сотні мільйонів рублів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

РФ збирається створити видимість легітимного волевиявлення на ТОТ вже 20 вересня, коли відбудуться вибори до російської Держдуми.

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"Сценарій лишається незмінним. До виборчих списків включають гарантованих переможців від "Єдиної Росії", серед яких, приміром, колишня омбудсменка Москалькова, а поруч з ними висувають молодих ставлеників з "нових регіонів", аби створити ілюзію соціального ліфта для місцевого населення. Насправді ж це декорація, покликана замаскувати відсутність будь-якого реального представництва", - пояснили в СЗР.

Яка ціль проведення "виборів" на ТОТ

Окупаційна адміністрація переслідує одразу дві мети. Перша - посилення контролю над настроями мешканців п’яти тимчасово окупованих регіонів. Під приводом виборчої кампанії почалися подвірні обходи, метою яких є завчасне виявлення й нейтралізація осередків невдоволення, зокрема через грошове стимулювання лояльного електорату.

"Друга мета набагато прозаїчніша: вибори стали зручним приводом для освоєння бюджетних коштів як росіянами, так і місцевими колаборантами. Лише в тимчасово окупованій частині Донецької області з бюджету "ДНР" на проведення виборів виділили понад 300 мільйонів рублів, і це на тлі гострої соціально-економічної кризи на цих територіях", - наголосили у службі.

СЗР
СЗР / Інфографіка: Главред

Паралельно Кремль намагається надати своїй виборчій виставі бодай якогось міжнародного вигляду. Для цього формуються лояльні структури з іноземців, до яких входять проросійські журналісти, політологи, окремі експерти і навіть колишні муніципальні політики.

Щороку ці делегації відвідують Крим, Донецьк, Луганськ та інші тимчасово окуповані території, не переймаючись ані міжнародними санкціями, ані власною репутацією. Мотивація таких "спостерігачів" рідко буває складною: або щира ідеологічна прихильність до Росії, або звичайний підкуп.

Навіщо РФ готується до виборів на ТОТ

Главред писав, що за словами голови ЦПД Андрія Коваленка, Росія готується масово фальсифікувати вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України, встановлюючи планові показники явки на рівні 65-70% та підтримки "Єдиної Росії" не менше 70%.

Кремль таким чином намагається використати незаконні вибори для легітимізації окупації, водночас повністю усуваючи з перегонів антивоєнну опозицію.

Вибори в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Москва вимагає гарантій безпеки у країн Заходу на час проведення виборів до Держдуми. Російське МЗС вже скерувало відповідні розпорядження щодо захисту дипломатичних установ та заборони будь-яких акцій протесту поблизу посольств і консульств у дні голосування.

Раніше повідомлялося, що Кремль подвоює рішучу відмову від концепції переговорів, щоб об'єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи 18-20 вересня 2026 року.

Напередодні стало відомо, що Володимир Путін розгорнув репресії проти тієї частини опозиції, яку раніше сам і терпів, - на тлі рекордно низьких рейтингів як власних, так і прокремлівської Єдиної Росії напередодні виборів.

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Про джерело: Служба зовнішньої розвідки України

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) - державний орган, що здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Створена 14 жовтня 2004 року (виведена зі складу Служби безпеки України, де раніше існувала як Головне управління розвідки СБУ).

Підпорядковується Президенту України та підконтрольна Верховній Раді й Комітету з питань розвідки.

Голова СЗРУ - Рустем Умеров (призначений 3 серпня 2026 року).

Девіз: "Omnia vincit veritas" (з лат. - "Істина перемагає все").

Головні завдання та напрями роботи:

  • Збір розвідувальної інформації: отримання політичної, економічної, військово-стратегічної та науково-технічної інформації за межами України для забезпечення вищого керівництва країни.
  • Спеціальні операції: проведення спеціальної діяльності, спрямованої на нейтралізацію зовнішніх загроз національній безпеці України.
  • Міжнародне співробітництво: координація взаємодії з розвідслужбами держав-партнерів (зокрема, країн НАТО, США, Великої Британії тощо).
  • Захист закордонних установ: забезпечення безпеки дипломатичних представництв України за кордоном та їхнього персоналу.
  • Протидія гібридним загрозам: кіберрозвідка, аналіз дезінформаційних кампаній та моніторинг економічних санкцій.

У чому полягає відмінність від ГУР МО та СБУ?

СЗРУ (Служба зовнішньої розвідки) відповідає за зовнішню (цивільну, політичну та економічну) розвідку за межами країни.

ГУР МО (Головне управління розвідки Міністерства оборони України) спеціалізується на військовій розвідці, спецопераціях на фронті та в тилу противника.

СБУ (Служба безпеки України) - орган контррозвідки, антитерору та внутрішньої безпеки в межах країни.

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