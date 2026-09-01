Долар, євро і злотий різко полетіли вниз: курс валют на 2 вересня

НБУ опублікував офіційний курс валют на середу, 2 вересня.

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Курс валют на 2 вересня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Ви дізнаєтесь:

Скільки коштуватиме долар 2 вересня

На скільки подешевшав курс євро

Яким буде курс злотого 2 вересня

На середу, 2 вересня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар почав падати, євро значно послабив свої позиції. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 2 вересня

На середу офіційний курс долара США продовжує падати. НБУ послабив курс американської валюти на 7 копійок - до 44,45 гривні за долар.

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Курс євро на 2 вересня

Курс євро також пішов на спад. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,53 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 10 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 2 вересня

Злотий також упав. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 2 вересня порівняно з 1 вересня на 4 копійки - до 11,89 гривні.

Що буде з курсом валют у вересні - прогноз експерта

Різкого стрибка курсу долара в Україні на початку вересня не очікується. За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, долар перебуватиме в межах 44,6-45,1 грн, а євро - 51-52,5 грн.

За словами експерта, на міжбанківському ринку збережеться високий попит з боку імпортерів, який у перший тиждень вересня може на 15-20% перевищувати пропозицію. Водночас Нацбанк компенсуватиме дефіцит валюти інтервенціями.

"Це дасть змогу уникнути різких коливань і зберегти курс у відносно прогнозованих межах", - зазначив Лєсовий.

Водночас Лєсовий радить українцям не поспішати скуповувати валюту.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як писав Главред, 1 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар і євро подешевшали порівняно з попереднім робочим днем, так само знизився й курс польського злотого. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував поведінку валютного ринку на початку вересня. Він оцінював, що долар перебуватиме в межах 44,7-45,4 грн, а євро - 51,5-53 грн.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов говорив, що протягом другого півріччя 2026 року курсові коливання в Україні будуть цілком очікуваними. Зокрема, вартість долара може зрости до 46,5 гривень.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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