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Незважаючи на тривоги та прильоти: зірки показали своїх гарних школярів

Олена Кюпелі
1 вересня 2026, 16:01
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Українські діти все одно пішли до школи разом зі своїми знаменитими батьками.
Українські зірки відвели своїх дітей до школи
Українські зірки відвели своїх дітей до школи / Колаж Главред, фото Instagram/smorkovkina, salivamchuk.anna

Коротко:

  • Як виглядали знаменитості на лінійці
  • Хто відвів своїх дітей до школи

Українські знаменитості, як і прості українці, намагаються продовжувати жити в жахливих реаліях, які влаштовує Україні терористична Росія.

Окупанти не тільки намагаються захопити українські землі, вбивають українських солдатів, дітей і жінок, а й намагаються позбавити життя та свят українських дітей.

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Незважаючи на тривоги та прильоти: зірки показали своїх гарних школярів
Джамала відвела дітей до школи / Фото Instagram/jamala

Тим часом знаменитості все ж ризикнули й відвели своїх дітей на свято знань, яке відзначається 1 вересня.

Незважаючи на тривоги та прильоти: зірки показали своїх гарних школярів
Монатік із родиною / Фото Instagram/monatik
Незважаючи на тривоги та прильоти: зірки показали своїх гарних школярів
Олександр Педан з дітьми / Фото Instagram/pedanos
Незважаючи на тривоги та прильоти: зірки показали своїх гарних школярів
Анна Саліванчук із сином / Фото Instagram/salivamchuk.anna
Незважаючи на тривоги та прильоти: зірки показали своїх гарних школярів
Анна Кошмал із сином / Фото Instagram/smorkovkina
Незважаючи на тривоги та прильоти: зірки показали своїх гарних школярів
Інна Мірошниченко відвела старших дітей до школи / Фото Instagram/inna.mi

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Раніше Главред повідомляв, що українська культура зазнала важкої втрати - на 88-му році життя помер заслужений артист України Леонід Марченко. Про смерть легенди театру та кіно офіційно повідомили в Київському театрі юного глядача на Липках, де актор працював багато років.

Раніше також популярний американський співак і композитор Лайонел Річі опинився у відділенні інтенсивної терапії після концерту в Сент-Луїсі.

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Про особу: Анна Кошмал

Анна Кошмал - українська актриса театру, кіно та озвучування. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

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