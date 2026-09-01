Незважаючи на тривоги та прильоти: зірки показали своїх гарних школярів

Українські діти все одно пішли до школи разом зі своїми знаменитими батьками.

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Українські зірки відвели своїх дітей до школи / Колаж Главред, фото Instagram/smorkovkina, salivamchuk.anna

Коротко:

Як виглядали знаменитості на лінійці

Хто відвів своїх дітей до школи

Українські знаменитості, як і прості українці, намагаються продовжувати жити в жахливих реаліях, які влаштовує Україні терористична Росія.

Окупанти не тільки намагаються захопити українські землі, вбивають українських солдатів, дітей і жінок, а й намагаються позбавити життя та свят українських дітей.

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Джамала відвела дітей до школи / Фото Instagram/jamala

Тим часом знаменитості все ж ризикнули й відвели своїх дітей на свято знань, яке відзначається 1 вересня.

Монатік із родиною / Фото Instagram/monatik

Олександр Педан з дітьми / Фото Instagram/pedanos

Анна Саліванчук із сином / Фото Instagram/salivamchuk.anna

Анна Кошмал із сином / Фото Instagram/smorkovkina

Інна Мірошниченко відвела старших дітей до школи / Фото Instagram/inna.mi

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Про особу: Анна Кошмал Анна Кошмал - українська актриса театру, кіно та озвучування. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.

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