Незважаючи на тривоги та прильоти: зірки показали своїх гарних школярів

Коротко:
- Як виглядали знаменитості на лінійці
- Хто відвів своїх дітей до школи
Українські знаменитості, як і прості українці, намагаються продовжувати жити в жахливих реаліях, які влаштовує Україні терористична Росія.
Окупанти не тільки намагаються захопити українські землі, вбивають українських солдатів, дітей і жінок, а й намагаються позбавити життя та свят українських дітей.
Тим часом знаменитості все ж ризикнули й відвели своїх дітей на свято знань, яке відзначається 1 вересня.
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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що українська культура зазнала важкої втрати - на 88-му році життя помер заслужений артист України Леонід Марченко. Про смерть легенди театру та кіно офіційно повідомили в Київському театрі юного глядача на Липках, де актор працював багато років.
Раніше також популярний американський співак і композитор Лайонел Річі опинився у відділенні інтенсивної терапії після концерту в Сент-Луїсі.
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Про особу: Анна Кошмал
Анна Кошмал - українська актриса театру, кіно та озвучування. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" тощо.
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