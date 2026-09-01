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Популярному американському співакові стало зле під час концерту

Олена Кюпелі
1 вересня 2026, 09:18оновлено 1 вересня, 10:52
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Це не перший випадок, коли артисту потрібна допомога прямо під час концерту.
Лайонеллу Річчі госпіталізували
Лайонеллу Річчі госпіталізували / Колаж "Главред", фото Вікіпедія

Коротко:

  • Що сталося під час виступу
  • Що припускають лікарі

Популярний американський співак і композитор Лайонел Річі опинився у відділенні інтенсивної терапії після концерту в Сент-Луїсі.

Як повідомляє Page Six, артисту стало зле прямо під час виступу - під кінець шоу він виглядав ослабленим і навіть попросив принести йому стілець, щоб закінчити пісню сидячи.

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Після концерту музикант самостійно звернувся до лікарні, де його госпіталізували для обстеження. За попередньою інформацією, причиною погіршення самопочуття могло стати зневоднення, проте лікарі продовжують обстеження.

Лайонелу Річчі стало зле
Лайонелу Річчі стало зле / Фото Вікіпедія

Це не перший подібний випадок за останній час: влітку Річі вже стикався з проблемами зі здоров’ям під час туру - тоді йому стало зле на сцені через запаморочення, і кілька концертів довелося скасувати.

Очікується, що стан артиста стабілізується найближчим часом, і він зможе повернутися до виступів. Сам співак раніше запевняв шанувальників, що почувається краще і вдячний за підтримку.

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Про особу: Лайонел Річчі

Лайонел Річчі - американський співак, музикант, композитор, актор. Лайонел Річі, поряд із Майклом Джексоном і Принсом, "царував на Олімпі" світової поп-музики в першій половині 1980-х років. Усі тринадцять синглів, випущених ним у 1981–1987 роках, потрапили до першої десятки Billboard Hot 100, п’ять із них - на перше місце.

Лайонел Річі був удостоєний безлічі нагород, зокрема премії Центру Кеннеді, чотирьох премій "Греммі", премії "Оскар" та 17 премій "The American Music Awards".

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