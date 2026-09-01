Популярному американському співакові стало зле під час концерту

Це не перший випадок, коли артисту потрібна допомога прямо під час концерту.

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Лайонеллу Річчі госпіталізували / Колаж "Главред", фото Вікіпедія

Коротко:

Що сталося під час виступу

Що припускають лікарі

Популярний американський співак і композитор Лайонел Річі опинився у відділенні інтенсивної терапії після концерту в Сент-Луїсі.

Як повідомляє Page Six, артисту стало зле прямо під час виступу - під кінець шоу він виглядав ослабленим і навіть попросив принести йому стілець, щоб закінчити пісню сидячи.

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Після концерту музикант самостійно звернувся до лікарні, де його госпіталізували для обстеження. За попередньою інформацією, причиною погіршення самопочуття могло стати зневоднення, проте лікарі продовжують обстеження.

Лайонелу Річчі стало зле / Фото Вікіпедія

Це не перший подібний випадок за останній час: влітку Річі вже стикався з проблемами зі здоров’ям під час туру - тоді йому стало зле на сцені через запаморочення, і кілька концертів довелося скасувати.

Очікується, що стан артиста стабілізується найближчим часом, і він зможе повернутися до виступів. Сам співак раніше запевняв шанувальників, що почувається краще і вдячний за підтримку.

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Про особу: Лайонел Річчі Лайонел Річчі - американський співак, музикант, композитор, актор. Лайонел Річі, поряд із Майклом Джексоном і Принсом, "царував на Олімпі" світової поп-музики в першій половині 1980-х років. Усі тринадцять синглів, випущених ним у 1981–1987 роках, потрапили до першої десятки Billboard Hot 100, п’ять із них - на перше місце. Лайонел Річі був удостоєний безлічі нагород, зокрема премії Центру Кеннеді, чотирьох премій "Греммі", премії "Оскар" та 17 премій "The American Music Awards".

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