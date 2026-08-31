Полегшення: сусіди Меган і Гаррі розповіли, як прощалися з парою у США

Меган Маркл і принц Гаррі не були улюбленцями своїх сусідів.

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Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали зі США / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

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Що говорили сусіди про від'їзд пари

Що відповіли сусіди про їхнє життя у США

Принц Гаррі та Меган Маркл залишили свій будинок у Монтесіто й переїхали до Великої Британії без зайвого галасу та уваги. За словами сусідів, їхній від'їзд пройшов "скоріше тихо, ніж гучно" - без прощальних вечірок, помітних зборів чи будь-якого ажіотажу.

Як пише Page Six, місцеві жителі зазначають, що за роки життя в Каліфорнії пара так і не стала частиною спільноти. Багато хто практично не перетинався з ними, а деякі стверджують, що герцоги трималися осторонь і рідко спілкувалися з сусідами.

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Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії / Фото Instagram/meghan

За словами джерел, реакція на їхній від’їзд виявилася стриманою: від байдужості до полегшення. При цьому окремі мешканці визнають, що Меган завжди поводилася ввічливо, проте загалом сім’я сприймалася як закрита й відсторонена.

Повідомляється також, що після їхнього переїзду деякі місцеві підприємства почали вилучати з асортименту товари, пов’язані з іменами герцогів, зокрема проєкти Меган та книгу Гаррі.

Таким чином, їхній від’їзд із Монтесіто пройшов майже непомітно для оточуючих і не став значущою подією для місцевої громади.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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