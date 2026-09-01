"Більше ніяких діток": вагітна дружина Остапчука зіткнулася з проблемами

Катерина Остапчук відверто розповіла про труднощі другої вагітності та хвороби, з якими їй довелося зіткнутися.

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Володимир Остапчук із дружиною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Остапчук

Ви дізнаєтеся:

На якому терміні вагітності перебуває Катерина Остапчук

З якими хворобами та ускладненнями зіткнулася блогерка

Нещодавно Катерина Остапчук повідомила про другу вагітність, опублікувавши в Instagram ніжні знімки з чоловіком і первістком. Однак, очікуючи на малюка, дружина популярного ведучого зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям, про які розповіла підписникам.

Зіркова матуся, яка перебуває на 16-му тижні вагітності, не стала приховувати, що очікування другої дитини дається їй вкрай важко. Окрім сильного токсикозу, до стану блогерки додалися й вірусні інфекції. Її півторарічний син Тимофій приніс із дитячого садка застуду, яка швидко передалася Катерині. Через ослаблений імунітет у неї розвинулася ангіна, на яку вона не хворіла ще зі шкільних часів.

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Катерина Остапчук захворіла / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

"У нас лікарняний. Тім 4 дні тому приніс нежить із садочка. У мене вчора з’явилася ангіна та нежить. Востаннє ангіна у мене була ще в школі. Але через вагітність імунітет зараз слабкий", - поділилася Катерина.

У своєму Telegram-каналі Остапчук також зізналася, що страждає від постійних головних болів. Крім того, у неї проявилися симптоми симфізиту - запалення та розходження кісток, що нерідко виникає під час виношування дитини. Через таку низку проблем Катерина з іронією зазначила, що ця вагітність її просто доконає.

Катерина Остапчук - вагітність / фото: instagram.com, Катерина Остапчук

"Загалом ця вагітність доконує мене з огляду на стан здоров’я. Більше ніяких діток", - висловилася блогерка.

Також Катерина Остапчук пообіцяла незабаром розкрити стать малюка. Вона зізналася, що відклала анонс через складну ситуацію в Україні.

"Просто мені здається, що в країні зараз такі настрої, що всім до цього немає душі, в тому числі й мені", - заявила дружина шоумена.

Володимир Остапчук / інфографіка: Главред

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Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий ("Танці з зірками", "Маска", "Євробачення-2017", "Співають усі"), актор (кіно та дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко у Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже через два роки розлучився. Пізніше він почав жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара одружилася, а в грудні Катя Остапчук народила шоумену сина Тимофія.

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