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Нічний удар дронів і ракет забрав 4 життя у Києві та області: наслідки атаки

Анна Ярославська
1 вересня 2026, 06:46оновлено 1 вересня, 08:31
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Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги.
Нічний удар дронів і ракет забрав 4 життя у Києві та області: наслідки атаки
Атака на Київ та область 1 вересня - у столиці є загиблі та поранені / Колаж: Главред, фото: ДСНС ​

Коротко:

  • Нічна атака на Київ та область забрала життя чотирьох осіб
  • У Борисполі пошкоджено 5-поверховий будинок, евакуйовано 48 мешканців
  • У Києві та Борисполі зруйновано житлові та нежитлові об’єкти

У ніч на 1 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ та область ракетами та ударними дронами. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.

Місцева влада розповіла про наслідки.

відео дня

Атака на Київщину

Як розповів голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, окупанти знову цілеспрямовано завдавали ударів по цивільних об’єктах та житлових будинках.

У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. На парковці поруч загорілися автомобілі. Пожежу ліквідовано. З будинку евакуювали 48 осіб.

Відомо про 8 постраждалих, серед них - дитина. Усім надається необхідна медична допомога.

Також у Борисполі пошкоджено підприємство. Загинула одна людина. Ще одна - травмована.

На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та всі необхідні служби. Інформація уточнюється.

Бережіть себе. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час атаки обов’язково перебувайте в укриттях.

Оновлено 08:22. За словами Ткаченка, до 4 збільшилася кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Борисполю.

Ще 13 людей отримали поранення. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

За словами Ткаченка, у Борисполі пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, магазин, приватні будинки, автомобілі, підприємство та будівлю СТО.

Також зафіксовані пошкодження в Обухівському районі. Одна людина отримала поранення. Пошкоджено 11 приватних будинків, складські приміщення та АЗС.

Нічний удар дронів і ракет забрав 4 життя у Києві та області: наслідки атаки
​ Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака на Київ

Станом на 04:28 відомо про трьох загиблих і п’ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київ, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

У Дніпровському районі сталася пожежа на території нежитлового сектора.

Спочатку повідомлялося, що в іншому місці в Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки загорівся житловий будинок. Пізніше ця інформація не підтвердилася.

Оновлено. За останніми даними ДСНС, у Києві вісім осіб загинули та ще п’ятеро постраждали, зокрема троє дітей. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.

У Дарницькому районі внаслідок влучання виникла пожежа у двох місцях, на жаль, 7 осіб загинуло, а 1 особа у важкому стані перебуває в лікарні. Пожежу ліквідовано. Також за іншою адресою внаслідок вибухової хвилі постраждали 2 особи, з яких 1 дитина.

Голосіївський район: влучення в нежитлову будівлю. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м, 1 людина загинула.

Солом’янський район: внаслідок влучання БПЛА у житловий будинок сталося часткове руйнування. Пожежники врятували чоловіка та витягли жінку з-під завалів. Постраждалих передано до карети швидкої допомоги.

Оновлено. Мер Віталій Кличко повідомив про наслідки ворожої атаки на Київ станом на 08:00

За його даними, загинули 8 людей, ще 5 постраждали, серед них 2 дітей.

У Голосіївському районі на кількох локаціях відбулося падіння уламків БпЛА та ракети. На одній із локацій сталося загоряння трави, ще на одній – пожежа на нежитловому об’єкті. Загинула 1 людина.

У Дарницькому районі внаслідок влучання ракети в нежитловий об’єкт виникла пожежа. Загинули 7 людей, 1 людина постраждала.

У Солом’янському районі зафіксоване падіння БпЛА на території нежитлового об’єкта без детонації. Ще один БпЛА впав на приватний житловий будинок. Постраждали 4 людини, серед них 2 дітей.

На місцях продовжують працювати екстрені та міські служби.

Інформація про постраждалих і наслідки атаки уточнюється.

  • Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026
    Наслідки атаки на Київ 1 вересня 2026 Фото: ДСНС

Росія масовано атакує Київ, застосовуючи нову тактику - NYT

Російські безпілотники тепер атакують Київ не лише в темну пору доби. Місто стикається з тривалими серіями запусків, між якими залишаються лише короткі паузи. Особливо серйозну небезпеку становлять реактивні дрони, що мають високу швидкість: коли вони з’являються, у мешканців може практично не залишатися часу, щоб дістатися до укриття, пише The New York Times.

Для столиці це стало черговим, значно важчим етапом війни.

Водночас Україна стикається з підвищеним ризиком ракетних атак. Однією з найгостріших потреб залишаються додаткові системи та ракети-перехоплювачі Patriot, які мають важливе значення для захисту від балістичних ракет.

Постійні тривоги вже помітно змінили звичний ритм життя столиці. Магазини та торгові центри змушені неодноразово призупиняти роботу протягом дня, батьки не впевнені, чи безпечно відправляти дітей на заняття, а деякі сім’ї починають розглядати можливість переїзду до спокійніших регіонів країни.

Одна з цілей такої тактики - створити атмосферу постійної напруги, порушити звичне життя міста та змусити людей залишати столицю.

Додаткові побоювання пов’язані й із майбутньою зимою. Літні мешканці столиці хвилюються, що подальші удари по складах із продуктами можуть призвести до перебоїв із постачанням, а магазини не завжди зможуть вчасно поповнювати запаси.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, Збройні Сили країни-агресора Росії отримали вказівку розпочати підготовку до завдання масованих ударів по об’єктах енергетики України. Про це повідомило Міноборони РФ.

Наприкінці серпня кілька країн Західної Європи оновили рекомендації для своїх громадян щодо поїздок до України. Велика Британія, Нідерланди, Італія та Німеччина закликають утриматися від поїздок через загрозу російських атак. Про це свідчать повідомлення на сайтах МЗС.

Посольство США посилило обмеження для дипломатів і закликає американців не їздити в Україну. Держдепартамент залишив для України максимальний, 4-й рівень небезпеки.

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Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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