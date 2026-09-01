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Через 30 років: присяжні винесли вердикт у справі про вбивство Тупака Шакура

Віталій Кірсанов
1 вересня 2026, 16:21
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Тупак Шакур отримав смертельні вогнепальні поранення ввечері 7 вересня 1996 року.
Присяжні винесли вердикт у справі про вбивство Тупака Шакура
Присяжні винесли вердикт у справі про вбивство Тупака Шакура / Колаж Главред, фото з архіву GETTY IMAGES, LAS VEGAS POLICE DEPARTMENT

Коротко:

  • Протягом десятиліть у справі не було обвинувачених
  • Рішення присяжних було ухвалено після кількох тижнів слухань

Присяжні визнали 63-річного Дуейна "Кіфа Ді" Девіса винним у вбивстві легендарного репера Тупака Шакура. Злочин стався в Лас-Вегасі у вересні 1996 року. Про це повідомляє Associated Press.

Девіс, якого слідство називає організатором нападу, раніше очолював вуличне угруповання South Side Compton Crips. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення. Рішення присяжних було ухвалено після кількох тижнів слухань. На обговорення вердикту їм знадобилося менше трьох годин.

відео дня

Тупак Шакур отримав смертельні вогнепальні поранення ввечері 7 вересня 1996 року. Музикант перебував в автомобілі разом з Меріоном "Сьюджем" Найтом, коли поруч із ними зупинився білий Cadillac. З машини відкрили вогонь. Репер був поранений кілька разів і помер через шість днів. Найт також отримав поранення, однак вижив.

Протягом десятиліть у справі не було обвинувачених. Ситуація змінилася після того, як Девіс почав публічно розповідати про події тієї ночі та свою ймовірну роль у нападі.

Згідно з версією обвинувачення, Девіс перебував у "Кадилаку" під час стрілянини та передав зброю чоловікам, які сиділи на задньому сидінні. Прокуратура вважає, що напад став помстою за побиття племінника Девіса, яке сталося раніше того ж вечора. Сам Девіс, за версією слідства, не стріляв, однак саме він нібито наказав відкрити вогонь.

З чотирьох осіб, яких слідство пов’язує з автомобілем, Девіс є єдиним, хто залишився живим.

Адвокати обвинуваченого стверджували, що проти нього немає прямих фізичних доказів. Захист також заявляв, що Девіс міг перебільшувати свою роль у вбивстві в публічних розповідях та власній книзі, щоб заробити гроші та привернути увагу.

Прокуратура, навпаки, спиралася, зокрема, на власні заяви Девіса. У них він неодноразово говорив, що перебував усередині автомобіля в момент нападу.

Після оголошення вердикту сестра Тупака Секіва "Сет" Шакур не змогла стримати емоцій - вона розплакалася й обійняла прокурорів.

Остаточний вирок Дуейну Девісу суд має винести в жовтні.

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Про особу: Тупак Шакур

Тупак Шакур (2Pac) - легендарний американський репер, актор і громадський діяч, визнаний однією з найвпливовіших і культових постатей в історії хіп-хопу. За своє коротке життя він встиг продати понад 75 мільйонів записів по всьому світу, був посмертно введений до Зали слави рок-н-ролу та удостоєний зірки на Голлівудській "Алеї слави".

На відміну від багатьох реперів свого часу, Тупак поєднував жорсткий гангста-реп із глибокою соціальною лірикою. У своїх піснях (таких як "Changes", "Dear Mama", "California Love") він відкрито порушував теми расизму, бідності, жорстокості поліції та важкого життя в афроамериканських гетто.

Його альбом "All Eyez on Me" став значною подією для індустрії - це був один із перших успішних подвійних альбомів в історії репу, який закріпив за ним статус ікони 90-х.

Окрім музики, Шакур успішно знімався в кіно (фільми "Авторитет", "Поетична Джастіс", "У глухому куті").

Життя музиканта обірвалося на піку його популярності. 7 вересня 1996 року в Лас-Вегасі автомобіль, у якому їхав Тупак, був обстріляний із "Кадилака", що проїжджав повз. Через шість днів, 13 вересня 1996 року, 25-річний репер помер у лікарні від отриманих поранень.

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