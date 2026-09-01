РФ прораховує удари так, щоб максимально руйнувати життя: Зеленський розкрив деталі масованої атаки

Під ударом РФ опинилися одразу кілька регіонів України, є загиблі та десятки поранених.

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Від російського терору загинули 12 людей / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скриншот

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РФ атакувала Київ і область: 12 людей загинули, десятки постраждали

У Києві загинули восьмеро людей, серед постраждалих - троє дітей

У Борисполі внаслідок атаки загинули четверо людей, 13 постраждали

Російські війська вночі та вранці 1 вересня завдали масованого удару по Україні, застосувавши значну кількість реактивних безпілотників і балістичних ракет.

Унаслідок масованої російської атаки по Україні загинули щонайменше 12 людей, серед них громадянин Індії. Ще десятки людей отримали поранення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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За його словами, у Києві та області до ліквідації наслідків залучили майже 350 рятувальників. Є руйнування житлової та цивільної інфраструктури.

"У Борисполі пошкоджено звичайну пʼятиповерхівку. П’ятдесят людей евакуйовано. Необхідні служби на місці. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих. Мої співчуття", - йдеться в повідомленні.

В Одесі та області з вечора тривали удари КАБами та дронами. Через атаку тисячі родин залишилися без електропостачання. Також було пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Румунією та експортну інфраструктуру.

"У Києві ударом по залізничному депо вбили сімох людей. Також під обстрілами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області. Загалом 12 людей загинули, серед них громадянин Індії, ще десятки поранених унаслідок атаки. Мої співчуття кожному, хто втратив рідних і близьких", - повідомив президент.

Зеленський наголосив на важливості посилення української ППО та збільшення постачань засобів протиракетної оборони.

"Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй, лише коли засобів ППО недостатньо. Я вдячний усім, хто допомагає Україні отримувати антибалістику в рамках PURL і двосторонніх постачань, і дуже важливо, щоб восени ці надходження збільшувалися. Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги. Я дякую кожному, хто допомагає Україні бути стійкішою", - заявив він.

Чому РФ почала розтягувати обстріли

Главред писав, що за словами генерала-лейтенанта, засновника фонду "Закриємо небо України" Ігоря Романенка, Росія змінює ритм повітряних атак по Україні.

До нічних ударів балістичними ракетами ворог додає хвилі реактивних дронів на світанку, а вдень продовжує застосовувати безпілотники. Також російські війська комбінують різні типи ракет. У Кремлі розраховують, що постійні удари по великих містах і руйнування посилюватимуть внутрішній тиск на українське військово-політичне керівництво.

Звідки РФ атакує Україну / ІнфографІка: Главред

Атака РФ по Україні 1 вересня - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 1 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ та область ракетами й ударними дронами. У результаті атаки є загиблі та постраждалі. За останніми даними ДСНС, у Києві вісім осіб загинули та ще п’ятеро постраждали, зокрема троє дітей.

У Дарницькому районі через влучання виникли пожежі на двох локаціях: загинули семеро людей, ще одна людина у важкому стані перебуває в лікарні. В іншому місці через вибухову хвилю постраждали двоє людей, серед них дитина. У Голосіївському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю загинула одна людина. У Солом’янському районі БПЛА частково зруйнував житловий будинок, рятувальники врятували чоловіка та дістали жінку з-під завалів..

У Київській області кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Борисполю зросла до 4. Ще 13 осіб отримали поранення. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Крім того, російські ударні безпілотники типу "Шахед" у ніч на 1 серпня атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка" на українсько-румунському кордоні в Одеській області - унаслідок атаки поромна переправа зупинила роботу.

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Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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