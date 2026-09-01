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Хвилюється за спадщину: чому принц Гаррі повернувся до Великої Британії

Олена Кюпелі
1 вересня 2026, 12:33оновлено 1 вересня, 13:23
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Інсайдер вважає, що принц Гаррі повернувся до Великої Британії через гроші.
Король Чарльз, принц Гаррі
Принц Гаррі повернувся / колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

  • Чому Гаррі повернувся
  • Що кажуть інсайдери

Повернення принца Гаррі до Великої Британії зумовлене зростаючими фінансовими побоюваннями, тоді як його батько, король Карл III, хворий на рак, все ще перебуває на троні.

Як повідомляє RadarOnline.com, 41-річний Гаррі хоче переконатися, що він міцно повернувся до королівської родини й знову матиме добрі стосунки зі своїм 77-річним батьком, щоб забезпечити собі солідну спадщину й не стати "герцогом без грошей", як стверджує інсайдер.

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Меган Маркл і принц Гаррі повертаються до Великої Британії
Меган Маркл і принц Гаррі вже у Великій Британії / Фото Instagram/meghan

Цю заяву зробив королівський біограф Роберт Джобсон у подкасті The Royalist за два дні до прибуття Гаррі та його дружини Меган Маркл до Бірмінгема, Англія, щоб розпочати нове життя після від’їзду з Каліфорнії, куди вони втекли з Великої Британії після "Мегзіту" 2020 року.

"Гаррі повертається, бо знає, хто розпоряджається грошима. Він також знає, що коли його брат стане королем, він, ймовірно, мало що отримає. Тому потрібно все владнати зараз", - поділилася авторка книги "Спадщина Віндзорів", маючи на увазі відстороненого брата герцога, принца Вільяма, який має зійти на престол після смерті Чарльза.

Вважається, що Сассекси зазнають серйозних фінансових труднощів після того, як, за повідомленнями, розтратили більшу частину величезних коштів, отриманих від їхньої нині неіснуючої угоди зі Spotify та скороченого партнерства з Netflix у США.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше переїзд принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії виявився не таким самостійним, як здавалося на перший погляд.

Раніше також перестало битися серце відомого актора театру та кіно, заслуженого артиста України Леоніда Леонідовича Марченка. Митець пішов у вічність на 88-му році життя.

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Про особу: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п’ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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