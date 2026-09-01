Залучення військ КНДР може спровокувати заворушення в РФ, але є нюанс - експерт

Росіян дедалі більше не влаштовує політика Кремля. Експерт пояснив, чи можуть початися всередині країни масові бунти.

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Силовики РФ готові придушувати будь-які демонстрації / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з видео

Що сказав Жданов:

У Кремлі хочуть зробити Воронеж хабом для військ КНДР

Через присутність військових КНДР серед росіян може зрости невдоволення

Силовики РФ будуть придушувати масові бунти

У Кремлі планують перетворити Воронеж на хаб для військ КНДР, що може спровокувати прояви ксенофобії з боку місцевого населення. Про це в інтерв'ю Главреду повідомив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов.

Він зазначив, що практика завезення іноземної робочої сили жителям країни-агресора Росії знайома ще з попередніх десятиліть, а реакція влади на можливе невдоволення місцевих буде типовою для російської системи.

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Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Громадянам РФ не звикати: кого тільки в Росію не завозили – і китайців, індусів та інших. Якщо раптом хтось наважиться обуритися, то ними займеться Росгвардія та поліція, які захищатимуть північнокорейських військових та робітників, а не росіян", - зауважив експерт.

За словами Жданова, будь-яке демонстративне обурення в Росії придушать швидко та без розголосу, а масштаб можливих ексцесів залишиться суто локальним.

"До того ж Росія – це неляканий край, де "бусифікацію" проводять поки що точково в окремих містах чи невеликих регіонах. А якщо хтось почне обурюватися, у Росії швидко заспокоять незадоволених – і росіяни розбіжаться по норах, де сидітимуть, не висовуючи носа. Якщо північні корейці зловлять і з'їдять чийсь собаку у Воронежі, це може спровокувати якісь заворушення, але лише місцевого значення", - додав експерт.

Те, що росіяни не здатні до масових протестів свідчить зокрема й їхня поведінка попри серйозні проблеми з пальним внаслідок українських атак."Зверніть увагу: ми спалили вже практично всі великі склади Wildberries, пройшлися атаками по всіх НПЗ і не даємо можливості їх відновити, росіяни стоять годинами у чергах за бензином та цілодобово чекають QR-код на 20 літрів, як манну небесну, і що? Незважаючи на все це, в головах росіян досі не склався причинно-наслідковий зв'язок", - переконаний Жданов.

Тому будь-яке невдоволення й надалі залишатиметься у приватній площині, а не переростатиме у публічний спротив.

За якої умови можуть початися протести в РФ

Главред писав, що за словами політолога, експерта з питань Центральної та Східної Європи Івана Преображенського, найактивніша частина дорослого російського суспільства або сидить за ґратами, або виїхала з Росії, або настільки пригнічена, що боїться публічно вийти на вулицю.

Але при цьому є чергове російське "непоротое" покоління, яке виросло за часів Путіна, ніколи не бачило жодної альтернативи і у якого зараз є відчуття, що в нього вкрали життя та майбутнє. Тому в РФ існує ризик виникнення ефекту снігової кулі та ефекту соціального спалаху, коли одна подія раптово може призвести до того, що суспільство прокинеться, і це змушує російську владу вживати заходів придушення.

Бунти в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що для масштабного протесту потрібна хоч якась інфраструктура. У Росії всі ці умови знищені режимом, бо немає організацій, які можуть надати інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що через проблеми з бензином в РФ наростає невдоволення населення. Для Росії це дуже небезпечна річ, бо серйозні бунти в регіонах зараз фактично нічим придушувати.

Напередодні стало відомо, що поки не розпочнеться серйозний бунт населення РФ, політичне керівництво буде викручувати руки росіянам і забиратиме все для фронт.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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