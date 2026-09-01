У Києві чути вибухи, столицю атакують дрони: що відомо

Мешканців закликали залишатися в укриттях.

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Київ атакують дрони / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

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Падіння БПЛА зафіксовано на відкритій місцевості Святошинського району

У Подільському районі спалахнула 16-поверхівка через атаку дрона

Екстрені служби виїхали на виклики до оголошення відбою тривоги

У вівторок, 1 вересня, у Києві чутні звуки вибухів на тлі атаки дронів.

Повітряні сили повідомляли про реактивний дрон над столицею та закликали перебувати в укриттях.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив о 10:11, що у Святошинському районі, за попередньою інформацією, БПЛА впав на відкритій території, біля 5-поверхового житлового будинку.

"Екстрені служби вирушають на місце", - зазначив він.

О 10:34 Кличко повідомив, що в Подільському районі сталося загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14–15 поверхів. Екстрені служби вирушають на місце події.

О 10:35 у столиці оголошено відбій тривоги.

10:37 У Подільському районі виникло загоряння в шістнадцятиповерховому житловому будинку, повідомили у КМВА.

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, в ніч на 1 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ та область ракетами й ударними дронами. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.

За останніми даними ДСНС, у Києві вісім осіб загинули та ще п'ятеро постраждали, зокрема троє дітей. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, внаслідок масованої російської атаки на Україну загинули щонайменше 12 осіб, серед них громадянин Індії. Ще десятки людей отримали поранення.

У Києві внаслідок удару по залізничному депо загинули семеро людей. Також під обстрілом опинилися Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області.

В Одесі та області з вечора тривали удари КАБами та дронами. Через атаку тисячі сімей залишилися без електропостачання. Також було пошкоджено пункт пропуску на кордоні з Румунією та експортну інфраструктуру.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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