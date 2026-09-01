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"Резерв+" не працює: у чому причина збою та що робити українцям

Анна Ярославська
1 вересня 2026, 08:48оновлено 1 вересня, 09:59
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Вранці 1 вересня у додатку "Резерв+" стався збій.
Резерв+
"Резерв+" не працює вранці 1 вересня / Колаж: "Главред", фото: УНІАН

Читайте в матеріалі:

  • У додатку "Резерв+" стався технічний збій
  • Користувачам тимчасово радять мати при собі паперові документи
  • У Міноборони підтвердили проблему

У вівторок, 1 вересня, у додатку "Резерв+" стався збій. Користувачі скаржаться, що сервіс не завантажується та не дозволяє оновити дані.

Додаток вимагає встановлення оновлення, однак воно недоступне.

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Оновлено. Станом на 9:51 Резерв+ так і не запрацював. У Мережі українці публікують скріншоти із повідомленнями з програми:

  • "У нас технічна проблема";
  • "Сталося щось дивне. Будь ласка, спробуйте пізніше";
  • "У вас застаріла версія програми";
  • "Почекайте, отримуємо інформацію з реєстру".

Користувачі радять видалити програму, а потім встановити її знову. Однак, у цьому випадку не вдається зайти до Резерву за допомогою BankID.

Через перебої в роботі сервісу користувачам радять мати при собі паперові військово-облікові документи.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

У Міноборони о 08:45 уточнили, що оновлення "Резерв+" вже доступне для всіх користувачів на iOS та Android.

"Через підвищене навантаження можуть виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій. Якщо це сталося, зачекайте трохи й повторіть спробу. Ситуація має стабілізуватися найближчим часом", - зазначили у відомстві.

Резерв+ - Повідомлення Міністерства оборони
"Резерв+" - повідомлення Міноборони

Мобілізація в Україні - новини

Як писав Главред, Україні необхідно призивати до лав Сил оборони щонайменше 30 тисяч осіб щомісяця, щоб зберегти нинішню ситуацію на фронті. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що мобілізація жінок в Україні не планується. Керівник ЦПД Андрій Коваленко закликав не поширювати паніку та спростував чутки про зміни в законодавстві щодо призову. На сайті Кабінету Міністрів було зареєстровано петицію №41/010515-26еп від 10 серпня 2026 року з вимогою запровадити обов’язкову мобілізацію для жінок, яка на даний момент зібрала лише кілька голосів із 25 000, необхідних для розгляду.

Народний депутат Роман Костенко повідомляв, що в Україні обговорюються зміни, які можуть стосуватися призовного віку та самої системи мобілізації. Він зазначив, що зараз ведуться дискусії про те, що призовний вік може змінитися. За його словами, про таке рішення має офіційно повідомити Міноборони або Генштаб. Костенко також констатував, що підвищення виплат за контрактами поки що не призвело до зростання мотивації до служби і що мобілізація не стане виключно добровільною.

Окремо Костенко спростував інформацію про можливе скасування відстрочки від мобілізації для батьків трьох і більше дітей. За його словами, відповідних законодавчих ініціатив наразі немає і найближчим часом вони не очікуються.

Коли можливі зміни в мобілізації - думка юриста

Керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Микита Муренко розповів "Главреду", що в Україні восени можуть знову змінити правила мобілізації та бронювання, особливо у разі посилення наступу Росії або оголошення нею додаткової мобілізації.

За його словами, Україна зараз змушена ситуативно реагувати на проблеми з комплектуванням військ. Якщо РФ почне масштабне поповнення армії або відкриє нові напрямки наступу, Київ може переглянути чинні правила.

"Якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію, відкриє нові напрямки або посилить наступ, зокрема на півночі чи півдні, я цілком очікую, що в Україні теж змінять правила", - зазначив юрист.

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Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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