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"Заздрість": Наталка Денисенко відмовилася від близьких подруг

Христина Трохимчук
1 вересня 2026, 05:55
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Відома актриса розповіла, що змінилося після розриву стосунків з Оленою Світлицькою.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко про дружбу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Наталка Денисенко вирішила повністю відмовитися від жіночої дружби
  • Як актриса переживає розрив із близькою подругою

Відома актриса Наталка Денисенко відверто розповіла про зміни у своєму найближчому оточенні. Після гучного припинення спілкування зі своєю колегою Оленою Світлицькою після 18 років дружніх стосунків зірка зізналася в шоу на каналі "Okay Eva", що більше не має близьких подруг.

Артистка поділилася, що ніколи не любила плітки, але регулярно стикалася з ними серед знайомих. За її словами, вона часто вкладала багато сил у допомогу та розвиток інших, однак у відповідь отримувала зовсім інші емоції.

відео дня
Наталка Денисенко - стосунки з Оленою Світлицькою
Наталка Денисенко - стосунки з Оленою Світлицькою / скрін з відео

"Я скажу так відверто: у мене немає подруг. Ось прямо близьких подруг у мене немає. Бувало у мене так, коли я надавала дуже багато підтримки, допомоги, сприяла розвитку, але це чомусь не цінувалося. Я думала, що надихаю людину, а виявилося, що це просто заздрість", - поділилася Денисенко.

Актриса зазначила, що зараз ставиться до втрати зв’язків максимально філософськи й не намагається утримувати тих, з ким виникає напруга. Денисенко переконана, що спілкування має приносити легкість, а не ставати важким тягарем.

Наталка Денисенко - особисте життя
Наталка Денисенко - особисте життя / скріншот із відео

"У стосунках і в дружбі все має бути легко. Коли ось така напруга, це ніби, знаєш, як кажуть, кармічний партнер, кармічна дружба. Ти маєш щось віддати, звільнитися, і все", - підсумувала актриса.

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Раніше Главред повідомляв, що Олена Світлицька заговорила про ймовірне весілля з Тарасом Цимбалюком. Актриса вперше прокоментувала роман із колегою по сцені та натякнула на новий етап у їхніх стосунках, звернувши увагу на обручку.

Також Олександр Попов згадав про першу зустріч із Тіною Кароль на проєкті "Голос країни", після якої їм почали приписувати роман. Телеведучий зізнався, що поки решта боялися підходити до артистки за лаштунками, він проявив рішучість і сміливо заговорив із зіркою.

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Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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