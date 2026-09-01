РФ завдала прицільного удару по депо "Укрзалізниці" у Києві: загинули 7 осіб

Десятки залізничників врятувалися завдяки тому, що вчасно сховалися.

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Удар по депо УЗ - балістична атака забрала життя 7 осіб ​ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Нічна балістична атака РФ на депо в Києві забрала життя 7 осіб

Шестеро загиблих виявилися співробітниками "Укрзалізниці"

Рятувальники гасять пожежі в повністю зруйнованому цеху депо

У ніч на 1 вересня країна-агресор Росія завдала прицільного балістичного удару по залізничному депо та іншим залізничним об’єктам у Києві. У результаті атаки загинули семеро людей, шестеро з них - працівники "Укрзалізниці". Про це повідомив голова УЗ Олександр Перцовський у Facebook.

За словами Перцовського, росіяни цілеспрямовано завдали балістичного удару саме по залізничному депо та іншим залізничним об’єктам у столиці.

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"Балістичний удар забрав життя 7 осіб, з яких 6 - наші співробітники. 1 колега перебуває в лікарні з пораненнями - поруч із ним наші, йому надається вся необхідна допомога", - написав Перцовський.

Десятки працівників встигли врятуватися в укриттях - тепер їм допомагають оговтатися після пережитого.

Керівник компанії розповів про масштабні руйнування: поруч із депо повністю зруйновано цех, рятувальники досі ліквідують низку пожеж.

На двох перегонах через удар тимчасово закривали рух, потім відновили.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атака РФ на Київ та область - новини

Як писав Главред, у ніч на 1 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ та область ракетами й ударними дронами. У результаті атаки є загиблі та постраждалі.

У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. На парковці поруч загорілися автомобілі. Пожежу ліквідовано. З будинку евакуювали 48 осіб.

Відомо про 8 постраждалих, серед них - дитина. Усім надається необхідна медична допомога.

Також у Борисполі пошкоджено підприємство. Загинула одна людина. Ще одна - травмована.

За останніми даними ДСНС, у Києві вісім осіб загинули та ще п’ятеро постраждали, зокрема троє дітей. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.

У Дарницькому районі внаслідок влучання виникла пожежа у двох місцях, на жаль, 7 осіб загинуло, а 1 особа у важкому стані перебуває в лікарні. Пожежу ліквідовано. Також за іншою адресою внаслідок вибухової хвилі постраждали 2 особи, з яких 1 дитина.

Голосіївський район: влучення в нежитлову будівлю. Пожежу ліквідовано на площі 40 кв. м, 1 людина загинула.

Солом’янський район: внаслідок влучання БПЛА у житловий будинок сталося часткове руйнування. Пожежники врятували чоловіка та витягли жінку з-під завалів. Постраждалих передано до карети швидкої допомоги.

У Повітряних силах ЗСУ розкрили нову тактику ворога

Росія суттєво збільшила використання швидкісних реактивних безпілотників під час атак на Україну. Київ залишається одним із головних напрямків таких ударів. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Помітне зростання кількості таких цілей почалося ще в липні. Тоді росіяни застосували приблизно в п’ять разів більше реактивних дронів, ніж місяцем раніше.

За словами Ігната, проблема для ППО полягає насамперед у швидкості та висоті польоту. Окремі реактивні апарати можуть розганятися приблизно до 600 км/год і летіти на висоті близько 5 км. Через це їх не завжди можуть збити мобільні вогневі групи та ПЗРК, а частина дронів-перехоплювачів просто не має достатньої швидкості для переслідування таких цілей.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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