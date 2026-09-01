"Відійшов у вічність": помер зірка фільму "В бій ідуть тільки "старики"

На 88-му році життя пішов з життя заслужений артист України, який присвятив сцені понад шість десятиліть.

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Помер Леонід Марченко / колаж: Главред, фото: facebook.com, Національна спілка кінематографістів України; pexels.com

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Помер Леонід Марченко

У яких легендарних фільмах знявся актор

Перестало битися серце відомого актора театру та кіно, заслуженого артиста України Леоніда Леонідовича Марченка. Митець відійшов у вічність на 88-му році життя. Сумну новину підтвердили на офіційній сторінці Київського театру юного глядача на Липках у Facebook, з яким було пов’язане практично все творче життя актора.

Зірка легендарного фільму "В бій ідуть тільки "старики" присвятив понад 60 років театральній сцені. Колеги підкреслили його неймовірний акторський талант - усі його ролі були яскравими й запам’ятовувалися глядачам.

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"На 88-му році життя пішов у вічність заслужений артист України Леонід Леонідович Марченко. Понад 60 років його життя було пов’язано з Театром юного глядача на Липках. За цей час він створив близько 50 сценічних образів - яскравих, живих і незабутніх", - повідомили в театрі.

Леонід Марченко - фільми та серіали / фото: facebook.com, Театр юного глядача

Окремо майстерність актора відзначили в Національній спілці кінематографістів України, де підкреслили його унікальну здатність втілювати глибокі ролі:

"Понад 60 років свого життя актор присвятив сцені Театру юного глядача на Липках, де створив близько 50 яскравих сценічних образів у виставах „Пеппі Довгапанчоха", „Вишневий сад", "Недоросль", "Казка про царя Гороха" та багатьох інших. Його добре знали й за епізодичними, але завжди точними та характерними ролями у фільмах "В бій ідуть тільки "старики", "Ати-бати, йшли солдати", "Лісова пісня", "Нюхач" та інших. Він створив 58 образів у 58 кінопроєктах. Леонід Леонідович умів створювати живі людські образи навіть у найменших епізодах, помічаючи дрібні деталі та інтонації. Ми завжди пам’ятатимемо його як талановиту, інтелігентну людину з гарним почуттям гумору".

Леонід Марченко - біографія / фото: facebook.com, Національний союз кінематографістів України

Леонід Марченко - біографія

Леонід Марченко народився 16 січня 1938 року в Києві. Акторську освіту він здобув у Київському українському драматичному театрі імені Івана Франка, а також у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Свій шлях у професії артист розпочав у Київській студії телебачення, а з 1963 року став постійним членом трупи ТЮЗу на Липках.

Широку популярність і любов глядачів Марченко здобув завдяки численним ролям у кіно. У його творчому доробку - участь у таких легендарних фільмах, як "В бій ідуть тільки "старики", "Ати-бати, йшли солдати", "Морська чайка", "Лісова пісня", "Вулиця тринадцяти тополь", "Стара фортеця", "Юркіні світанки" та "Гефсиманський сад". Актор також знімався у сучасних популярних серіалах, серед яких "Нюхач", "Небесні родичі" та "Доярка з Хацапетівки-3".

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